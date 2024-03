Le pack souris Logitech + son tapis sont à moins de 40 € chez Cdiscount

Les gamers qui ont besoin de changer leur souris vont certainement apprécier ce bon plan. Chez Cdiscount, la souris Logitech G502 Hero ainsi que son tapis de souris bénéficient d’une belle promotion et passent à 39,99 € au lieu de presque 100 € soit une réduction à ne pas rater.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Cette souris gaming Logitech avec son tapis sont à prix cassé chez Cdiscount

C’est donc une affaire qu’il ne faudra pas rater qui est proposée actuellement chez Cdiscount. En effet, au lieu de 100 €, cette souris Logitech filaire passe à moins de 40 € avec en plus un tapis de souris. Attention, si ce bon plan vous intéresse, il est conseillé de ne pas réfléchir trop longtemps car les stocks vont sans aucun doute très vite partir.

Concernant la souris Logitech G502 Hero, il faut donc savoir qu’elle est destinée à une utilisation gaming. Elle est dotée d’un capteur optique performant de 25 600 dpi, avec une résolution pouvant aller de 100 à 25 600 dpi. Ses 11 boutons programmables vous permettront de gagner du temps et d’être réactif par rapport à vos adversaires et sa roulette de défilement ultra-rapide double mode vous apportera également de la rapidité et une fluidité non négligeable.

Sachez qu’elle est compatible avec Window, Mac et ChromeOS et que son système de rétroéclairage RGB programmable, vous permettra de choisir parmi 16,8 millions de couleurs, cela vous permettra ainsi de personnaliser vos enchainements.

Toutefois, si vous avez des doutes concernant ce modèle, sachez que vous pouvez consulter notre guide des meilleures souris gaming, ainsi vous serez certain de faire le meilleur choix par rapport à vos besoins et à vos attentes.