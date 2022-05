Le piratage de films et séries reprend de l’ampleur à cause des services de streaming comme Netflix

De plus en plus de films et séries sont piratés. Ce phénomène s’est aggravé ces dernières années à cause des différents services de streaming qui se multiplient tels que Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, etc.

Après plusieurs années de stagnation, le piratage de films reprend de l’ampleur, mais pourquoi ? Les différents services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore HBO Max y contribuent. Entre la hausse des prix des abonnements et les différents services auxquels il faut s’abonner pour avoir accès à un plus grand catalogue, les plateformes de streaming n’ont plus le même attrait qu’auparavant.

Netflix – Crédit : Giordano Rossoni / Unsplash

Au début de la montée en puissance des services de streaming, les plateformes avaient tout pour plaire. L’abonnement à ces plateformes était souvent moins cher que la télévision par câble et plus pratique que le piratage. Néanmoins, la multiplication des offres disponibles s’est faite aux dépens des utilisateurs. Désormais, ces derniers ont davantage tendance à se tourner vers le piratage.

Les prix des abonnements augmentent et les plateformes sont de plus en plus nombreuses

Aujourd’hui, il faut débourser une certaine somme pour avoir accès à un vaste catalogue de séries et films. Le contenu passe souvent d’une plateforme à une autre en fonction des droits. Avec des prix allant jusqu’à 17,99 €/mois pour la formule Netflix Premium en France, certains utilisateurs préfèrent résilier leur abonnement. En effet, Netflix a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre. La plateforme devrait même perdre 2 000 000 d’utilisateurs au trimestre prochain.

En 2019, un rapport de la société Sandvine révélait que le trafic de BitTorrent avait augmenté après plusieurs années de stagnation. L’arrivée des nombreuses plateformes de streaming avait probablement contribué à cette hausse. Aujourd’hui, BitTorrent est toujours autant utilisé. Selon un nouveau rapport de Sandvine publié en 2022, BitTorrent est le numéro 1 du trafic ascendant et le numéro 9 du trafic Internet mondial.

Par conséquent, les services de streaming doivent s’adapter pour proposer des exclusivités et des offres intéressantes à leurs utilisateurs. D’ailleurs, Netflix va devoir réfléchir à de nouvelles politiques pour surmonter la crise qui lui fait face. Comme un utilisateur Reddit l’avait déclaré, « imaginez ma surprise lorsque j’ai ouvert Netflix aujourd’hui et que je reçois un message me demandant si je veux payer plus pour l’UHD ? Retour au piratage pour moi ». Si les offres ne s’améliorent pas à des prix raisonnables, de nombreux utilisateurs risquent à nouveau de pirater les films et les séries, même si cette pratique peut entraîner des conséquences légales.

Source : SlashGear