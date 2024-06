Le Ryzen 9 9950X ne bat pas les performances du Ryzen 7 7800X3D en jeu, déception en vue ?

Crédit : AMD

Après des mois de fuites et de spéculations sur les Ryzen 9000, AMD a enfin présenté la première vague de ses nouveaux processeurs pour ordinateurs de bureau au Computex 2024. Les quatre CPU Zen 5 lancés sont :

Le Ryzen 9 9950X (16 cœurs)

Le Ryzen 9 9900X (12 cœurs)

Le Ryzen 7 9700X (8 cœurs)

Le Ryzen 5 9600X (6 cœurs)

Selon AMD, ces processeurs apportent un gain d’instructions par cycle (IPC) de 16% en moyenne, par rapport aux puces Ryzen 7000 Zen 4 équivalentes. Avec cette amélioration, AMD affirme que le fleuron Ryzen 9 9950X bat le Core i9-14900K dans les charges de travail multicœurs, avec une marge allant jusqu’à 56 %. De plus, l’architecture Zen 5 apporterait également un gain en performances dans les jeux vidéo jusqu’à 23 %.

Les chiffres d’AMD montrent ainsi que le Ryzen 9 9950X à 23% devant le Core i9-14900K dans Horizon Zero Dawn. Mais même avec cette augmentation significative des performances en jeu, les Ryzen 9000 ne seront pas en mesure de battre le monstre Ryzen 7 7800X3D.

Le Ryzen 7 7800X3D reste le CPU incontesté pour le gaming

Le Ryzen 7 7800X3D est actuellement le meilleur processeur de jeu sur le marché. Il devance les puces Intel les plus puissantes en gaming, grâce à ses 64 Mo de 3D Vertical Cache et ses 8 cœurs cadencés à 4,2 GHz, capables de grimper jusqu’à 5 GHz en mode boost. Ce CPU est également très efficace énergétiquement : difficile pour les Ryzen 9000 de détrôner le Ryzen 7 7800X3D.

Donny Woligrosky, un cadre d’AMD, expliquait à nos collègues de Tom’s Hardware le pourquoi de cet étrange constat. En effet, bien que le Ryzen 9 9950X soit plus rapide par rapport au Core i9-14900K selon ses tests, il ne dépassera pas la Ryzen 7 7800X3D car “X3D est toujours le roi, mais avec une marge beaucoup plus réduite que celle qui existe généralement entre X3D et non-X3D“.

Ainsi, la Ryzen 9 9950X ne devrait dépasser pas le 7800X3D, mais l’écart entre les deux puces sera moins important qu’entre Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7800X3D. Surtout, ce n’était que la première vague de processeurs : AMD pourrait lancer les processeurs Ryzen 9000X3D dès septembre avec un V-Cache 3D encore amélioré.

Mais si vous devez upgrader maintenant et que seules les performances en jeu, vous intéressent, le Ryzen 7 7800X3D constitue toujours le meilleur choix.