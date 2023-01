AMD liste 31 failles de sécurité sur ses processeurs (Ryzen, EPYC…)

Si vous possédez un processeur AMD Ryzen, Threadripper ou EPYC, attendez-vous à devoir mettre votre BIOS à jour d’ici peu. AMD a listé pas moins de 31 nouvelles failles de sécurité sur son site Internet à la suite d’un concours avec Google, Apple et Oracle.

AMD Ryzen (image libre)

Ces prochains jours, attendez-vous à devoir mettre à jour le BIOS de votre carte mère. AMD a discrètement divulgué 31 nouvelles vulnérabilités pour ses processeurs sur son site Web. Ces failles touchent les puces Ryzen pour les consommateurs, mais aussi les processeurs dédiés aux data centers, EPYC.

Ces vulnérabilités ont été repérées à la suite d’un concours avec Google, Apple et Oracle. Cependant, AMD n’a pas annoncé ces vulnérabilités par le biais d’un communiqué de presse, mais a simplement et discrètement publié les listes.

Des failles de sécurité qui touchent de nombreux processeurs AMD

Ces failles sont nombreuses et vont de l’exécution de code à la divulgation d’informations ou l’altération de données. Ces attaques peuvent être exploitées via le BIOS ou AMD Secure Processor et certains niveaux de danger sont considérés comme élevés par la firme.

Les processeurs AMD vulnérables incluent les modèles Ryzen pour ordinateurs de bureau, HEDT, Pro et les séries de processeurs mobiles. Il existe une seule vulnérabilité qualifiée de « gravité élevée », tandis que deux autres sont jugées moins extrêmes, mais toutes aussi importantes.

Les séries de processeurs AMD concernés par ces failles de sécurité sont :

Processeurs de la série Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)

APU Ryzen 2000

APU Ryzen 5000

Série de processeurs de serveur AMD Threadripper 2000 HEDT et Pro

Série de processeurs de serveur AMD Threadripper 3000 HEDT et Pro

Processeurs mobiles de la série Ryzen 2000

Processeurs mobiles de la série Ryzen 3000

Processeurs mobiles de la série Ryzen 5000

Processeurs mobiles Ryzen série 6000

Comme pour les particuliers, vous devrez surveiller attentivement le site du fabricant de votre carte mère afin de mettre à jour votre BIOS. Quant aux étapes à suivre, le fabricant détaille souvent la marche à suivre.

Source : AMD