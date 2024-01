AMD Ryzen 8000 : les processeurs pourraient vous épargner l’achat d’une carte graphique

© Envato

L’arrivée des nouveaux processeurs AMD pour PC de bureau est imminente. Qui dit PC de bureau, dit bien souvent jeu vidéo. Et si nos machines gaming n’avaient plus besoin de cartes graphiques ? C’est en tous cas la direction dans laquelle va AMD avec ces nouveaux Ryzen 8000. Grâce à leurs APU, certains modèles peuvent atteindre des performances dignes d’une carte graphique dédiée.

Les processeurs ne sont pas encore sortis, mais comme d’habitude peu avant un lancement, les entrées sur le logiciel d’évaluation Geekbench se multiplient. Si les véritables performances en jeu restent inconnues, ces benchmarks donnent un bon aperçu des capacités graphiques de ces nouveaux processeurs.

Le AMD Ryzen 5 8600G dépasse les performances de la GTX 1060

Le futur Ryzen 5 8600G, avec sa carte graphique intégrée Radeon 760M, obtient ainsi des scores respectifs de 30 770 et de 24 842 dans les benchmarks Vulkan et OpenCL. Avec ce score Vulkan, le processeur AMD dépasse la note de la carte graphique Nvidia GTX 1060, tout en consommant beaucoup moins d’énergie.

La symbolique est forte, tant cette carte graphique a été populaire. Malgré son âge canonique de 7 ans, la GTX 1060 figure encore en troisième position des GPU les plus usités par les joueurs sur Steam. Si elle commence à être insuffisante pour les jeux triple AAA récemment sortis, la GTX 1060 (surtout dans sa version 6 Go) peut toujours faire tourner la plupart des jeux modernes en 1080p, moyennant un paramétrage adapté des graphismes.

Le AMD Ryzen 5 8600G à pied d’égalité avec la Nvidia GTX 1650

Et le Ryzen 5 8600G n’est même pas le plus puissant de la gamme. Le Ryzen 7 8700G, qui intègre un APU Radeon 780M plus performant, atteint 35 427 et 29 244 dans les benchmarks Vulkan et OpenCL. Cela le place à égalité avec la GTX 1650 sortie en 2019, la deuxième carte la plus usitée par les joueurs sur Steam. Même si Intel accuse AMD d’utiliser une architecture obsolète dans ses nouveaux processeurs, difficile de ne pas être séduit.

Bien sûr, ces solutions intégrées d’AMD n’offrent pas des performances comparables à celles d’une véritable carte graphique récente. Mais vu les prix qui se pratiquent actuellement notamment chez l’équipe verte, les futurs processeurs AMD peut avoir leur intérêt. Si vous prévoyez de vous lancer dans un nouveau build, ces processeurs permettrait de remettre l’achat d’une carte graphique à plus tard, éventuellement lorsque les prix se seront tassés.

Les Ryzen 8600G et 8700G devraient bientôt être annoncés au CES à Las Vegas, qui a lieu du 9 au 12 janvier. D’autres modèles moins chers devraient également être présentés, mais il est peu probable qu’ils constituent des options viable pour le jeu vidéo.