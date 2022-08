Le Seigneur des Anneaux : mais pourquoi Peter Jackson a voulu se faire hypnotiser ?

Peter Jackson peut se targuer d’avoir réalisé l’une des trilogies fantastiques les plus mythiques de l’histoire du cinéma. Après les trois volets du Seigneur des Anneaux, le cinéaste s’est même attaqué à l’adaptation du Hobbit, qui a été découpée en trois films également. Interrogé récemment par The Hollywood Reporter, il a confié qu’il se sentait frustré à l’époque de ne pas pouvoir découvrir Le Seigneur des Anneaux comme un spectateur lambda. À tel point qu’il a songé à une solution radicale et pour le moins étonnante…

Peter Jackson, dont voici la scène fétiche du Seigneur des Anneaux, était évidemment totalement immergé dans son travail de réalisateur depuis cinq ou six ans. Lorsque les films sont sortis successivement à partir de 2001, il a forcément été privé de la claque cinématographique que le public s’est prise, étant le chef d’orchestre du projet.

Le Seigneur des Anneaux : l’hypnose pour tout oublier

« C’était un tel crève-cœur pour moi de ne pas pouvoir les voir comme tout le monde. J’ai ainsi sérieusement envisagé de faire une hypnothérapie pour me faire oublier les films et le travail réalisés au cours des six ou sept dernières années afin que je puisse m’asseoir et les apprécier. Je n’ai pas donné suite, mais j’en ai parlé à Derren Brown (mentaliste britannique, ndlr) qui pensait pouvoir le faire. »

Le réalisateur pourra enfin apprécier une adaptation de Tolkien en tant que simple spectateur lors de la sortie imminente de la série Les Anneaux de Pouvoir. À ce propos, il a confié avoir été contacté pour s’impliquer dans le projet. Jackson avait toutefois demandé de lire le script avant de donner sa réponse. Mais malgré les promesses, la production ne lui a jamais transmis. Pas de quoi irriter le principal intéressé qui se réjouit de visionner la série « en tant que spectateur totalement neutre ».

Source : THR