PS5 Pro vs PS5 : les améliorations justifient-elles la hausse de prix ?

Une Playstation 5 Pro ou un iPhone 16, il va falloir faire un choix. En plus de gonfler le prix de sa nouvelle console de 250 €, Sony accule les joueurs en rendant optionnel le lecteur de disque. S’ils souhaitent lire des jeux physiques, les joueurs doivent désormais débourser près de 1 000 €. Voyons si les améliorations apportées justifient ou non cette hausse tarifaire.

Après des mois de rumeurs, Sony a enfin dévoilé sa nouvelle console, la PS5 Pro, à l’occasion d’une courte présentation. Comme on pouvait s’y attendre, ce modèle amélioré offre un boost de performances qui permettra aux joueurs les plus exigeants de profiter de la meilleure qualité graphique dans leurs jeux. Toutefois, on ne s’attendait pas à ce que la note soit aussi salée. En effet, le constructeur nippon a pris tout le monde de court en annonçant qu’il commercialiserait sa nouvelle Playstation 5 au prix faramineux de 799,99 €, sans lecteur de disque !

Quoi qu’il en soit, on peut légitimement se demander si les améliorations apportées à la PS5 Pro peuvent suffire à faire oublier son prix, ou s’il est préférable de se contenter de la PS5 classique, que l’on trouve désormais reconditionnée sur le site de Sony. Performances, design, prix, voici tout ce qui change sur ce modèle !

🎮 Le design : trois bandes caractéristiques

Sony a dévoilé le design officiel de sa PS5 Pro à l’occasion de la présentation technique qui a eu lieu le 10 septembre. Bien que nous n’ayons pas d’informations précises quant à ses dimensions et son poids, la nouvelle console ressemble à une PS5 Slim, avec ses façades amovibles qui permettent de la personnaliser. Elle semble toutefois un peu plus large. Étant dépourvue de lecteur de disque, elle se rapproche plus précisément du design de l’édition Digitale. Elle peut toutefois être transformée en « version Standard » grâce à son système modulaire qui autorise l’ajout d’un lecteur externe.

Elle se distingue par ailleurs du modèle Slim en arborant trois bandes, au lieu d’une seule. Les tons blanc et noir ont cependant été conservés. On retrouve également la connectique du modèle Slim avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI 2.1. Enfin, elle peut être positionnée à la verticale grâce à un socle, vendu séparément.

🦾 Les performances : un boost de puissance et de stockage

C’est la promesse de cette console estampillée « Pro » qui permettra aux joueurs de profiter du plein potentiel graphique de leurs jeux, sans qu’ils ne soient confrontés au dilemme entre le mode Fidélité et Performances de la PS5. En effet, les améliorations apportées par Sony permettront désormais aux joueurs de profiter de graphismes en 4K à des fréquences d’images élevées (60 images par seconde, voire 120 images par seconde).

Lors de la présentation officielle, Mark Cerny, le principal architecte de la console, a expliqué que le boost de puissance apporté à la PS5 Pro passe par trois améliorations :

Un GPU amélioré : avec 67 % d’unités de calcul en plus, et une mémoire 28 % plus rapide, le GPU est jusqu’à 45 % plus rapide que celui de la PS5.

: avec 67 % d’unités de calcul en plus, et une mémoire 28 % plus rapide, le GPU est jusqu’à 45 % plus rapide que celui de la PS5. Un ray tracing de meilleure facture : une réfraction et une réflexion de la lumière plus dynamiques aboutissent à des graphismes toujours plus réalistes et immersifs. En conséquence, le ray tracing de la PS5 Pro est jusqu’à deux à trois fois plus performant que celui de la PS5 actuelle.

: une réfraction et une réflexion de la lumière plus dynamiques aboutissent à des graphismes toujours plus réalistes et immersifs. En conséquence, le ray tracing de la PS5 Pro est jusqu’à deux à trois fois plus performant que celui de la PS5 actuelle. Le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) : grâce à cette technologie d’upscaling par IA, semblable au DLSS de Nvidia, le traitement logiciel accentue les détails de chaque pixel pour offrir des rendus graphiques plus beaux, tout en maintenant des fréquences d’images élevées.

Ces améliorations ne seront toutefois disponibles que sur une poignée de jeu au lancement de la console. D’autres jeux PS5 et PS4 recevront ensuite cette mise à jour. Par ailleurs, tous les jeux ne pourront pas en profiter, notamment les plus exigeants comme GTA VI.

D’autre part, la PS5 Pro est désormais équipée d’un SSD de 2 To, soit le double de la PS5, qui dispose quant à elle de 1 To de stockage. Toutefois, et étant donné que cette capacité n’est réellement que de 825 Go sur la PS5, soit 175 Go de moins qu’annoncé, celle de la PS5 Pro devrait être également inférieure. Quoi qu’il en soit, il s’agit tout de même d’une amélioration appréciable par rapport à la PS5.

Enfin, la PS5 Pro est accompagnée de la traditionnelle manette DualSense. Il s’agit toutefois de la V2, sortie en début d’année. En plus d’inclure les fonctions de retour haptique, gâchettes adaptatives et audio 3D, la manette profite d’une autonomie boostée par rapport à la V1.

💰 Le prix : une hausse démesurée

Commercialisée à 799,99 €, soit entre 250 et 350 € de plus que les PS5 Standard et Digitale proposées respectivement à 549,99 € et 449,99 €, la PS5 Pro représente un investissement pour le moins coûteux. De surcroît, la console est livrée sans lecteur de disque, ni socle ! Un coup de massue pour les joueurs attachés au format physique, qui doivent débourser près de 1 000 €. La pilule semble toutefois mieux passer aux États-Unis, où le prix de la console est étonnamment moins élevé (699,99 $, soit environ 630 €), puisque le lecteur de disque est déjà en rupture de stock.

PS5 Slim PlayStation 5 Slim (Standard) PlayStation 5 Slim (Digitale) Fnac 544.95€

E.Leclerc 549€

Cdiscount 549€

Carrefour 549€

Amazon 549€

Cultura 549.99€

Son-Vidéo.com 549.99€

Darty 549.99€

Boulanger 549.99€

RueDuCommerce 599.90€ Plus d’offres E.Leclerc 449€

Cdiscount 449€

Carrefour 449€

Amazon 449€

Cultura 449.99€

Son-Vidéo.com 449.99€

Fnac 449.99€

RueDuCommerce 490€ Plus d’offres

Sony a franchi un cap tarifaire, et s’est même permis de battre la PS3, qui était jusqu’alors la console de salon la plus chère de l’histoire. Pour rappel, cette dernière était commercialisée au prix de 600 € lors de son lancement en 2007. On peut se demander, non sans appréhension, jusqu’où ira le constructeur pour sa future PS6. Dépassera-t-elle la barre des 1 000 € ? S’il domine pour l’instant le marché, Sony risque de perdre beaucoup de fidèles s’il s’obstine à continuer dans cette direction.

À lire aussi : où et quand précommander la console ?

🏆 PS5 Pro vs PS5 : faut-il changer ou passer son tour ?

La PS5 Pro répond à des exigences graphiques élevées et surpasse de ce fait largement la PS5 en termes de puissance brute. Bien que la promesse de pouvoir jouer en 4K à 60 FPS avec ray tracing soit alléchante, elle n’a en réalité rien de révolutionnaire, et ne changera en pratique presque rien au quotidien du gamer lambda. C’est pourquoi, au regard de son prix exubérant, nous pensons que la PS5 Pro ne vaut pas son investissement.

Si ces améliorations graphiques touchent une clientèle de niche, celle des gamers exigeants et fortunés, elles ne s’adressent certainement pas au grand public. Par ailleurs, et bien qu’elle propose des performances semblables à une carte graphique dernier cri, beaucoup de développeurs sont perplexes quant à son utilité, étant donné que très peu de jeux peuvent se targuer de mériter l’appellation « next-gen » pour le moment. D’autre part, comme expliqué plus haut, seuls quelques jeux profiteront de ces améliorations dans un premier temps. Il serait donc plus sage d’attendre une future baisse de prix, voire de se procurer un PC. Quoi qu’il en soit, la PS5 a encore de beaux jours devant elle.