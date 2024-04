PS5 Pro : ses jeux tourneraient presque tous en 60 FPS, 4K et ray tracing, voici pourquoi

© Sony

La prochaine PS5 Pro, dont l’annonce est imminente et la sortie prévue plus tard cette année, fait encore parler d’elle. Insider Gaming a obtenu des informations sur les exigences que devront remplir les développeurs pour que leurs jeux se voient attribuer le label « PS5 Pro Enhanced » (« Trinity Enhanced » en interne chez Sony).

PS5 Pro Enhanced : un label synonyme d’améliorations graphiques majeures ?

Apparu pour la première fois sur PlayStation avec la PS4 Pro, ce label signifiait que le jeu tirait parti du matériel amélioré de la console Pro pour offrir des fréquences d’images et des résolutions supérieures. Pour la PS5 Pro, Sony souhaite que les jeux proposent un mode graphique exclusif à la PS5 Pro combinant plusieurs éléments :

Upscaling de la résolution vers la 4K grâce au PSSR (technologie de super-échantillonnage propriétaire de Sony),

Une fréquence d’images constante de 60 FPS ,

, L’ajout ou l’amélioration des effets de ray tracing.

Selon les documents envoyés à Insider Gaming, cela est possible grâce à une RAM plus rapide (28 %) et un GPU plus puissant (67 % plus large et 45 % plus rapide que la console standard). Sony affirme que ces améliorations combinées rendent la Pro 45 % plus rapide que la PlayStation 5 standard et peuvent offrir une vitesse de rendu deux fois supérieure.

Sony précise également que les jeux pourront obtenir le label « PS5 Pro Enhanced » s’ils proposent l’un des éléments suivants :

Résolution cible plus élevée pour les titres fonctionnant en résolution fixe sur la console standard,

Résolution maximale cible plus élevée pour les titres fonctionnant en résolution variable sur la console standard,

Fréquence d’images cible plus élevée pour les titres ciblant une fréquence d’images fixe sur la console standard,

Inclusion d’effets de ray tracing spécifiques à la PS5 Pro.

Pour les jeux très gourmands en ressources comme GTA 6, l’expert technique et fondateur de Digital Foundry, Richard Leadbetter, a déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que le jeu tourne en 60 FPS sur la PS5 Pro. Son analyse se base principalement sur le CPU de la Pro, qui sera identique à celui de la console standard avec une augmentation de 10 % de la fréquence d’horloge.