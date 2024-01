Apple autorise désormais les applications de cloud gaming comme le Xbox Game Pass sur iPhone

TL;DR Après une (trop longue) attente, le cloud gaming est enfin autorisé sur iPhone

Apple demande à ce que les services de cloud gaming aient tous une app dédiée

Apple classera les apps en se basant sur le jeu qui a la plus haute classification dans leur catalogue

Aussi étrange que cela puisse paraître, Apple a toujours refusé le cloud gaming sur ses iPhone, malgré la popularité de services comme Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass. Mais c’est désormais du passé puisque très prochainement, il sera enfin possible de jouer en streaming depuis un smartphone de la firme de Cupertino.

Chaque plateforme de cloud gaming aura une application dédiée

On doit cette avancée au Digital Markets Act de l’Europe qui impose à Apple d’ouvrir un peu plus son écosystème. Et si le sideloading autorisé ne concerne que le Vieux Continent, la firme de Cupertino surprend en autorisant le cloud gaming à l’ensemble du monde. Sans doute conscient qu’il ne peut pas tourner le dos à cette technologie, même si l’iPhone 15 Pro fait tourner des jeux comme Death Stranding ou le remake de Resident Evil 4 en natif.

Dans un communiqué, Apple annonce que “les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser des jeux en streaming depuis leur catalogue”. La firme de Cupertino précise donc, au passage, que le cloud gaming se fera depuis une application dédiée. Par exemple, pour le Game Pass, on imagine qu’il s’agira de l’app officielle de Xbox.

Autrefois, Apple voulait que chaque jeu en cloud gaming soit une application distincte et autonome évaluée par ses soins. Ce qui n’est pas très pratique avec les centaines de titres d’un service comme le Xbox Game Pass, vous en conviendrez. La plateforme de Microsoft, tout comme Nvidia GeForce Now, avaient contourné l’interdiction en permettant de lancer un stream depuis les navigateurs web.

Les apps de cloud gaming seront classées

Apple a toutefois précisé que les applications de cloud gaming seront classées par âge en se basant sur le contenu le plus élevé. Sachant qu’il y a des jeux destinés à un public adulte sur des services comme le Xbox Game Pass, on imagine que les apps recevront la plus haute classification. Si la firme de Cupertino a changé son fusil d’épaule, elle reste incohérente à certains niveaux. Mais voyons le verre à moitié plein : au moins, il sera enfin possible de jouer en streaming depuis un iPhone. En 2024 !