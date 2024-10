Le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L passe à 59€ pendant quelques heures, attention les quantités sont limitées

Si l’actualité des bons plans est largement dominée par les jours Flash Prime d’Amazon, cela peut valoir la peine de se pencher sur les promotions organisées par Xiaomi tous les mardis entre 18 et 21h.

Cette semaine c’est le Smart Air Fryer 6.5L de Xiaomi que la rédaction de Tom’s Guide a testé qui bénéficie d’une promo très attractive. Son prix passe à 59,99€ au lieu de 99,99€ soit une réduction de 40 euros grâce à une première baisse de 10 euros auquel s’ajoute un bon de réduction de 30 euros.

Profitez du Smart Air Fryer à 59€ sur le site de Xiaomi

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Ce modèle très simple d’utilisation vous permet de faire d’excellentes frites (jusqu’à 1kg) mais aussi de cuire la plupart des légumes et viandes. Nous avons pu cuire un poulet entier avec une facilité déconcertante, et il s’est révélé particulièrement efficace pour délivrer des pommes de terre croustillantes à partir de produits surgelés. Et cela grâce à une technologie de cuisson qui permet d’éviter (ou du moins de limiter au maximum) l’usage de graisse, c’est d’ailleurs pour cela que ces produits s’appellent aussi des friteuses sans huile. Mais le Smart Air Fryer est bien plus polyvalent que ça puisque, vous pourrez cuire un grand nombre d’aliments (et pas seulement des frites) grâce aux nombreux modes de cuisson proposés.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

♨️ Le Smart Air Fryer de Xiaomi peut vous faire gagner du temps et de l’argent

Le Smart Air Fryer 6.5L va vous permettre de gagner du temps. En effet, aucun temps de préchauffage n’est requis et les temps de cuisson sont largement raccourcis en raison de la technique utilisée (chauffage à air par convection) mais aussi du volume beaucoup plus réduit que celui d’un four standard. Vous économisez ainsi sur votre facture d’électricité.

Autre bénéfice non négligeable, les odeurs sont vraiment limitées et le nettoyage est simple.

Alors certes nous avions pointé quelques défauts (certains modes semblent inutiles) mais à moins de 60 euros, on peut largement s’en accommoder.

C’est donc une solution parfaite pour tous ceux qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer au repas du soir et qui cherche un allié pour cuire sans avoir à utiliser poêles et four pour se faire à manger.

