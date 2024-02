La caméra Xiaomi Outdoor AW200 passe à moins de 30 € chez Amazon

Chez Amazon, la caméra Outdoor AW200 de chez Xiaomi bénéficie actuellement d’une vente flash. Les soldes d’hiver vont bientôt s’achever, mais il est encore temps de faire quelques bonnes affaires. En ce moment, cette caméra passe donc à 29,99 € au lieu de 34,99 € soit une réduction de 14 %. Pour moins de 30 €, vous allez pouvoir surveiller votre devanture ou votre intérieur car la caméra pourra s’adapter selon vos besoins.

Caméra Xiaomi AW200 : surveillez votre maison pour 29,99 €

Grâce à cette caméra, vous pourrez garder un œil sur votre maison. Que vous vouliez la placer sur votre façade ou à l’intérieur, vous serez prévenu de tout éventuel mouvement suspect. Ainsi, pour moins de 30€, vous serez rassurer et vous pourrez vous déplacer tout en étant rassuré. Si ce bon plan, vous intéresse, voici quelques informations supplémentaires à connaître avant de valider votre panier.

C’est une fois de plus chez Amazon, que vous allez pouvoir profiter de ce bon plan car grâce à une très belle vente flash, cette caméra passe ainsi à 29,99 €. Cette caméra AW200 de Xiaomi est certes basique mais tout à fait fonctionnelle pour remplir parfaitement sa mission de surveillance. A savoir qu’elle filme en 1080p et qu’elle est également capable de filmer dans le noir grâce à sa vision nocturne. Petite et discrète, elle se placera facilement dans votre salon ou dans une chambre ou encore sur votre mur à l’aide d’une visserie adaptée. Certifiée IP25, elle résistera à la poussière et aux intempéries.

Une fois installée, il vous suffira d’installer l’application Xiaomi Home sur votre smartphone, vous pourrez ensuite surveiller votre maison à tout instant mais aussi interagir directement avec la personne devant chez vous.

Toutefois, si vous n’êtes pas convaincu par ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, vous serez ainsi certain de faire le bon choix.