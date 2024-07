Prime Day Air Fryer : faites le plein de bonnes affaires dès le début de l’événement 

Le Prime Day d’Amazon vient juste de commencer, et il est possible de bénéficier durant cette période de promotions sur d’excellents Air Fryer à prix cassé. Cet objet est devenu un incontournable de nos cuisines en permettant de profiter de délicieuses recettes tout en faisait attention à sa santé. Voici les meilleures offres sur les Air Fryer en lien avec le Prime Day.

Pour cuisiner sainement, il n’y a rien de tel qu’un Air Fryer, aussi appelé friteuse sans huile. Si vous êtes à la recherche de cet accessoire pour votre cuisine alors les soldes d’été tout comme le Prime Day sont des moments intéressants pour s’équiper. Pour rappel, ils permettent de préparer différentes recettes sans avoir ou presque à utiliser d’huile de friture. En bref, si vous souhaitez faire attention à votre santé, il n’y a rien de tel. Dans tous les cas, maintenant que le Prime Day d’Amazon a débuté, vous allez pouvoir profiter de ces appareils à des prix réduits. Dernier point, cet événement est réservé aux abonnés Amazon Prime, mais vous pouvez tout de même en profiter en utilisant la période d’essai gratuite.

Les meilleures promotions sur les Air Fryer pour les Prime Day

Seb AH960800 Actifry Genius XL, le classique de Seb

La friteuse sans huile de Seb est un des produits les plus réputés de sa catégorie. Cette dernière profite d’une petite promotion qui fait descendre son prix à 179 euros. Dans tous les cas, ce modèle possède une capacité de 1,7 kg et est adapté pour des préparations jusqu’à 8 personnes selon le fabricant. Plus dans le détail, elle dispose une bonne puissance de 1700 W et la température varie entre 70 et 220 °C. Sinon, nous retrouvons ici un ensemble de 9 menus différents, dont un spécialement dédié aux frites maison. D’ailleurs, il faut seulement 2 cl d’huile pour lancer une préparation.

De plus, son système de palmes permet de préparer le repas sans intervention de votre part. Au niveau des contrôles, cet Air Fryer dispose d’un écran de contrôle tactile très facile à prendre en main. Sinon, l’accessoire est, comme toujours avec la marque, livré avec son livre de recettes (plus de 300). Dernière précision, cette friteuse sans huile a également l’avantage d’être « Made in France ». Une chose devenue rare dans cette catégorie de produit.

Philips Essential Airfryer HD9252/90, le bon rapport qualité/prix

Le Philips Essential Airfryer bénéficie en ce moment d’une belle baisse de prix chez Amazon. En effet, son tarif vient de passer sous la barre des 100 euros, ce qui en fait une machine à l’excellent rapport qualité/prix. Quoiqu’il arrive, cette friteuse sans huile dispose d’une capacité de 4,1 litres. En bref, c’est parfait pour une famille. Pour le reste, grâce à sa technologie Rapid Air, elle promet des cuissons avec 90 % de matière grasse en moins. Ensuite, ce modèle possède une puissance de 1400 W et la température maximale est de 200 °C.

Comme toujours, on retrouve de nombreux programmes différents, dont certains, pour décongeler, déshydrater, rôtir, dorer, réchauffer, etc. Ici, point de livres, mais une application à télécharger proposant de nombreuses recettes. Notons également qu’elle ne dépasse pas les 50 dB au niveau de la nuisance sonore. Cela en fait un produit assez silencieux par rapport à ses concurrents. En résumé, c’est une friteuse sans huile complète, à un tarif maîtrisé.

Ninja Foodi Max DualZone AF400EU, le grand format au meilleur prix

Pour finir, nous vous proposons un Air Fryer intéressant pour les familles nombreuses, le Ninja Foodi Max DualZone. Celui-ci voit en ce moment son prix passer à 193 euros contre 249 euros le reste de l’année. Plus concrètement, ce modèle a la particularité de posséder deux tiroirs de cuissons indépendants. Ces derniers ont chacun une capacité de 4,75 litres pour une contenance totale de 9,5 litres.

Côté technique, la machine déploie une puissance de 2470 W avec des températures qui oscille entre 40 et 240°C (réglage par tranche de 10 °C). Pour le reste, c’est une friteuse sans huile basique. En effet, elle possède seulement 6 programmes ce qui est inférieur à certains appareils d’entrée de gamme. Cependant, il est ici possible de passer les accessoires directement au lave-vaisselle. Un point important comme deux tiroirs riment avec double de vaisselles. Si vous êtes intéressés, la version de 10,4 litres que nous avons pu tester dans le détail est également en promotion.

