Legion Go Lite : Lenovo s’attaque à la Nintendo Switch avec un modèle moins cher et plus petit

Lenovo s’apprête à bousculer le marché des consoles portables. Après le succès de sa Legion Go, le géant chinois préparerait une ou deux nouvelles versions de sa machine. Entre fuites et rumeurs, l’entreprise semble déterminée à marquer des points face à la concurrence.

© Lenovo

Le marché des consoles de jeu portables connaît un véritable boom depuis quelques années. Entre la Nintendo Switch, le Steam Deck et les nombreuses alternatives Android, les joueurs nomades n’ont que l’embarras du choix. Dans ce contexte ultra-concurrentiel, Lenovo pourrait bien préparer un coup d’éclat avec sa Legion Go.

Legion Go Lite : Lenovo prépare sa riposte sur le marché des consoles portables ?

Des fuites récentes laissent entrevoir l’arrivée d’une, voire deux nouvelles versions de la console portable du géant chinois. Une erreur sur le site officiel de Lenovo a mis le feu aux poudres, évoquant des caractéristiques inédites comme un port HDMI, un double système de ventilation et surtout, un écran de 7 ou 8 pouces selon le modèle.

Ces informations, bien que rapidement retirées, ont relancé les spéculations autour d’une potentielle Legion Go Lite. L’idée n’est pas nouvelle : dès mai dernier, des rumeurs circulaient déjà sur une version allégée de la console. Mais pourquoi Lenovo s’aventurerait-il sur ce terrain ?

La réponse tient peut-être dans l’évolution du marché. Alors que les consoles portables haut de gamme comme le Steam Deck ou la ROG Ally d’Asus cartonnent, une demande émerge pour des appareils plus abordables. Nintendo l’a bien compris avec sa Switch Lite, et Lenovo pourrait suivre la même stratégie.

Une Legion Go Lite permettrait à Lenovo de toucher un public plus large, notamment les joueurs occasionnels ou ceux au budget limité. Avec un écran plus petit et des performances revues à la baisse, le prix pourrait chuter significativement, rendant la console plus attractive face à la concurrence.

Mais Lenovo ne s’arrêterait peut-être pas là. L’évocation d’un modèle 8 pouces laisse penser qu’une version premium pourrait aussi être dans les cartons. Une stratégie à trois niveaux (Lite, standard, premium) permettrait à la marque de couvrir l’ensemble du marché.

Ces mouvements, s’ils se confirment, montrent que Lenovo prend le gaming portable très au sérieux. Après un premier essai plutôt réussi avec la Legion Go originale, la firme semble prête à investir massivement dans ce segment en pleine croissance.

Reste à voir quand ces nouvelles versions pourraient voir le jour. Si une sortie fin 2024 semble plausible, Lenovo pourrait aussi créer la surprise avec une annonce plus rapide pour contrer ses concurrents.