Meilleures consoles portables : quel modèle acheter en 2023 ? 

Les consoles portables sont présentes depuis plus de 20 ans dans le secteur vidéoludique. On se souvient tous des légendaires Game Boy Advance, PSP et Nintendo DS avec toutes ses déclinaisons. Mais ce marché a eu tendance à être un peu délaissé jusqu’à l’arrivée salvatrice de Nintendo Switch. Depuis, une multitude de fabricants s’est mise à développer ses propres appareils.

Même Sony, semble à nouveau se positionner dans ce paysage avec son nouveau PlayStation Portal. Mais sans surprise, Nintendo reste toujours le leader de ce secteur. Cela est d’ailleurs aidé par ses nombreuses exclusivités comme de la licence Mario ou les récents Zelda. Mais des marques comme Asus, Razer ou même Steam, se sont lancées et proposent des modèles propres. Découvrez notre sélection des meilleures consoles portables.

Nintendo Switch OLED, la meilleure, tout simplement

361.69€ Voir l’offre On aime Écran OLED agréable pour un usage nomade

Écran OLED agréable pour un usage nomade Catalogue rempli d’exclusivités

Catalogue rempli d’exclusivités Stockage doublé

Stockage doublé Système audio amélioré

Système audio amélioré Connectique complète

Connectique complète Pied plus solide On n’aime pas Peu d’évolutions dans l’ensemble

On ne présente plus la célèbre Switch du fabricant japonais. Pour notre comparatif, nous avons décidé de vous proposer sa dernière allitération en date, la Switch OLED. Comme son nom l’indique, sa première particularité par rapport aux versions précédentes se situe du côté de son écran. Ce dernier embarque une dalle de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour le modèle d’origine), avec la technologie OLED. Celle-ci permet d’obtenir de meilleurs contrastes et une luminosité encore plus importante.

L’autre nouveauté se situe du côté de ses haut-parleurs améliorés. Ils offrent une qualité sonore supérieure à la Switch classique. Enfin, le stockage est passé de 32 à 64 Go. Cependant, il est toujours possible d’étendre sa capacité via une carte mémoire microSD. Pour le reste, tout est identique. Il est bien évidemment possible de la brancher à son téléviseur pour jouer dans son salon, ou de profiter de ses jeux de façon nomade quand on est en déplacement.

Pour rappel, la connectique comprend deux ports USB, un connecteur HDMI et un port Ethernet. Dernier point sur la partie technique, les manettes Joy Con Drift sont fournies, mais on regrette toujours leurs tailles un peu trop petites. Pour les plus grosses mains, il faudra acheter un produit adapté.

Dans tous les cas, n’oublions pas l’une de ses principales forces : son catalogue d’exclusivité. On peut évoquer les licences Pokemon, Mario, Zelda, Metroid, etc. Bien évidemment, des titres non exclusifs comme EA Sports FC 24 ou Harry Potter Hogwarts Legacy sont de la partie.

Nintendo Switch Lite, le bon rapport qualité/prix

Tarif abordable Légère et compacte

Légère et compacte Parfaite si usage uniquement nomade

Parfaite si usage uniquement nomade Autonomie correcte…

Autonomie correcte… Design réussi et nombreux coloris disponibles On n’aime pas Écran un peu petit

Écran un peu petit Pas compatible avec un téléviseur

Pas compatible avec un téléviseur … mais tout dépend de l’utilisation

On continue avec les consoles portables de Nintendo avec cette fois-ci la Switch Lite. Précisons-le tout de suite pour ceux qui l’ignorent, il est impossible de jouer sur son téléviseur avec cette version. Elle est uniquement destinée à un usage nomade. Bien évidemment, son prix est bien inférieur à l’OLED (2x moins chère chez certains revendeurs).

Côté technique, elle possède un écran de seulement 5,5 pouces avec une résolution en 720p. De même, les commandes sont directement intégrées à l’appareil. Vous ne pouvez donc pas les détacher et les utiliser ailleurs. Mais pour une console se destinant à un usage 100% portable, ce n’est pas vraiment un problème. Cependant, l’autonomie est ici un critère essentiel.

On retrouve une batterie Lithium-ion 3570 mAh capable de tenir entre 3 et 7 heures selon le jeu utilisé. Les titres les plus gourmands vont faire fondre l’autonomie, mais à l’opposé elle peut tenir plus longtemps que le modèle d’origine avec des applications basiques. Au final, sur ce point, tout va dépendre de votre utilisation. Dernière chose, seulement les jeux disposant d’un mode portable peuvent fonctionner avec ce produit. Elle est disponible dans 5 coloris : bleu, jaune, rose, grise et turquoise.

Asus ROG Ally, la console portable aux impressionnantes performances

On quitte l’univers Nintendo pour arriver sur le modèle ayant très certainement les meilleures performances du secteur : l’Asus ROG Ally. Si on devait définir cette dernière, il s’agit plus d’un PC portable ayant la forme d’une console. En effet, elle dispose d’une fiche technique tout à fait impressionnante.

Tout d’abord, elle fonctionne sous Windows avec l’interface Armory Create, d’où le sentiment d’avoir un ordinateur dans les mains. Ensuite, elle est équipée d’un écran tactile LCD IPS de 7 pouces (1080p supporté) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est unique pour ce type de produit.

La connectique comprend une prise jack, un port USB-C et un support pour une carte mémoire microSD. En termes de puissance, on retrouve un processeur AMD Ryzen Z1 avec une fréquence capable d’atteindre 5,1 GHz. Ce dernier est couplé avec 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et elle est disponible avec 512 Go de capacité de stockage SSD.

Enfin, pour la partie graphique, elle possède une AMD Radeon Graphics avec une fréquence maximale de 2,7 GHz. Dans tous les cas les performances sont impressionnantes pour une console de ce type. Mais cela a un prix. En effet, l’autonomie est clairement la faiblesse de ROG Ally. A pleine puissance, sur certains jeux, il lui arrive de tenir à peine 1 heure, et au mieux vous atteindrez 9 heures en streaming vidéo. En résumé, c’est un modèle portable, mais il ne faut pas non plus être trop loin d’une prise.

Razer Edge, la dernière-née des consoles portables

On continue ce comparatif avec un des derniers modèles à être arrivé sur le marché, la Razer Edge. Pour commencer, elle dispose d’un design plutôt original. D’une certaine façon, elle reprend des éléments de la Nintendo Switch et de l’Asus ROG Ally. Cependant, sa philosophie est très différente de ces dernières.

Tout d’abord, son écran prend la forme d’une tablette et les manettes sont détachables. Cependant, elles sont différentes de la Switch comme elles restent en un seul bloc. De plus, elles sont compatibles avec les smartphones sous Android 10 ou ultérieure. Ensuite, elle fonctionne sous l’écosystème Android et possède la fonctionnalité 5G (pour le moment seule la version Wifi est disponible).

Côté technique, elle dispose d’un processeur Snapdragon G3x Gen 1 épaulé par 8 Go de ram. On retrouve une dalle Amoled tactile de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. En bref, la qualité d’affichage est excellente. Pour la partie jeu, vous avez accès au catalogue Razer Nexus, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Steam Link et Epic Launcher. Vous aurez donc l’embarras du choix.

Enfin elle dispose de 128 Go de capacité de stockage extensible via carte microSD. Seul bémol, pour le moment elle est uniquement disponible sur les sites Razer et Amazon. Il n’y a donc pas beaucoup de choix.

Steam Deck, pour emmener ses jeux PC avec soi

On continue ce comparatif avec la célèbre Steam Deck de Valve. Cette dernière est une des premières consoles portables de ce type à être arrivée sur le marché. Elle possède de belles qualités, cependant, plus le temps passe et plus elle a du mal à tenir la comparaison avec ses concurrentes d’Asus ou de Razer.

Dans tous les cas, cet appareil dispose d’un écran LCD IPS de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Dans l’ensemble la qualité est bonne, mais on est un peu déçu par ce dernier point. Ensuite, elle possède un processeur AMD Zen 2 épaulé par 16 Go de ram. Pour la partie graphique, on retrouve le GPU RDNA 2. Sinon, elle est disponible avec 64, 256 ou 512 Go de capacité de stockage.

Pour le système d’exploitation, elle embarque le SteamOS. Ce dernier n’est pas très ergonomique comparé aux interfaces de la concurrence. Sinon vous aurez accès à la boutique du fabricant et pour les plus débrouillards, il est possible d’installer des émulateurs. La partie connectique se compose d’une prise jack, d’un port USB-A et d’un autre en USB-C.

Enfin, le fabricant annonce une autonomie de 2 à 7 heures selon l’utilisation. Dans la pratique, cette promesse semble tenue. Dernier point, à l’inverse d’autre console du même genre, la Steam Deck est aujourd’hui disponible en reconditionné (en moyenne une centaine d’euros moins chère)

GDP Win 4, la console potable équipée d’un véritable clavier

Sinon, il possède le processeur AMD Ryzen 7 6800U couplé à 16 ou 32 Go de mémoire vive LPDDR5 selon la version. D’ailleurs, elle est disponible avec 512 Go, 1 ou 2 To de capacité de stockage. Cependant, les prix sont importants pour les versions les mieux équipées. Dans tous les cas, elle offre d’excellentes performances.

Mais la particularité de ce modèle est le clavier embarqué. Ce dernier est en QWERTY, mais dans tous les cas, il a le mérite d’être présent. Sinon, sa connectique est très complète. Elle comprend trois ports USB, dont 2 compatibles USB-C, une prise jack et un port microSD. Dernièrement, elle utilise la Wifi 6E. Enfin, elle fonctionne avec l’écosystème Windows 11. Pour finir, son design nous rappelle celui de la PSP, pour le bonheur des plus nostalgiques.

Logitech G Cloud, la console taillée pour le cloud gaming

La Logitech G Cloud est une console portable qui dénote fortement d’autres appareils présentés jusqu’à présent. En effet, pour jouer, il faut passer par les services Xbox Cloud Gaming et GeForce Now de Nvidia (les deux fonctionnent avec des abonnements payants.). Cela va de soi, il faut être en permanence connecté à Internet pour pouvoir profiter de ses jeux favoris.

Cependant, pas besoin d’avoir une excellente connexion avec ce modèle. La fibre n’est pas nécessaire avec ce type de produit. Enfin, il est possible de directement installer les applications, mais ce n’est pas là sa vocation première. Pour le reste, elle fonctionne avec l’écosystème Android 11. Une petite surprise connaissant le fabricant.

Côté technique, ce n’est pas la console la plus performante de cette sélection. En effet, elle est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par juste 4 Go de ram. Certains smartphones gaming disposent de bien meilleures performances. Cependant, c’est un choix assumé par la marque. D’un autre côté, elle possède un écran 6,9 pouces avec une dalle IPS LCD. Enfin, le taux de rafraîchissement est de seulement 60 Hz. Pour finir, elle dispose de 64 Go de capacité de stockage extensible via une carte mémoire microSD.

Dernier point, elle offre une excellente autonomie. En effet, c’est le principal point fort de celle-ci. Logitech annonce 12 heures de jeu en streaming grâce à sa batterie de 6000 mAh. Dans l’ensemble, la promesse est tenue avec environ 10 heures dans la pratique. D’un côté, le résultat est super, mais c’est dommage que la console soit optimisée pour le Cloud Gaming et nécessite donc une connexion Internet. Dernier point, les fonctionnalités 4G ou 5G ne sont pas disponibles.

Blaze Evercade EXP, la meilleure console portable pour du rétrogaming

On continue notre sélection avec la console portable Blaze Evercade EXP. C’est un appareil bien plus abordable que les autres modèles présentés jusqu’à présent. Mais cette dernière est destinée au rétrogaming, ici point de jeu AAA à disposition. Dans tous les cas, nous sommes sur une machine très ergonomique et facile à transporter.

D’ailleurs, elle possède une dalle IPS de 4,3 pouces. Sur ce point, c’est le petit produit de notre comparatif. Mais jouer à des jeux d’arcades, c’est amplement suffisant. Ensuite, on retrouve 18 jeux déjà enregistrés sur l’Evercade EXP. Parmi ces derniers, il y a Street Fighter II : Hyper Fighting, Commando ou bien Mega Man 1,2 et X. Bien évidemment, il est possible d’acheter des cartouches pour profiter d’autres expériences.

Au niveau de la connectique, elle dispose en plus des commandes de base, d’une prise jack et d’un port mini-HDMI (720p). Vous pouvez donc profiter de vos jeux directement sur votre téléviseur. Enfin, le fabricant annonce 5 heures d’autonomie et la promesse semble tenue. Dernier point, via une simple pression sur un bouton, il est possible de l’utiliser en horizontale ou à la verticale selon le titre auquel on joue.

Console Game & Watch Super Mario Bros, pour les amateurs de jeux rétro

Pour finir ce comparatif, nous vous cous proposons une console portable abordable et qui dénote fortement des précédentes. Vous pouvez le voir à l’image, il ne faut pas s’attendre à des performances extraordinaires. Mais si vous aimez les jeux et le design rétro, alors elle devient très intéressante. Il s’agit de la Game & Watch Super Mario Bros. Cette dernière intègre les deux premiers jeux Super Mari Bros (et aussi Ball version Mario pour les connaisseurs).

Enfin, elle a la particularité de pouvoir être utilisée comme une horloge quand on ne s’en sert pas. D’ailleurs, celle-ci propose 35 animations différentes pour ne pas se lasser. Mais sa petite batterie de 525 mAh l’oblige à se mettre en veille très rapidement. On regrette juste l’absence d’une sortie casque. Sinon, elle est équipée d’un écran LCD couleur. En bref, ce n’est pas une machine de guerre, mais les nostalgiques peuvent y trouver leur bonheur.

Console Game & Watch The Legend of Zelda, l’alternative

Pour ceux qui sont plus amateurs de Zelda que de Mario, il existe exactement la même console avec la Nintendo Game & Watch : The Legend of Zelda. On retrouve également 3 jeux, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Pour le reste tout est identique. Seul bémol, ils sont seulement disponibles en japonais et en anglais.

💰 Quel prix pour une console portable ?

Tout va dépendre du type de machine que vous souhaitez. En effet rien que chez Nintendo, entre une Switch Lite (175€ en moyenne) et une Switch OLED (329€ en moyenne), le prix va passer du simple au double. Si voulez un produit capable de devenir une console de salon, la Switch classique peut être suffisante (environ 270€ actuellement).

À l’inverse, on retrouve les appareils d’Asus, et de Steam qui dans le principe sont assez similaires à des PC portables. Mais ici, il va être difficile de les trouver sous la barre des 500€. Ensuite, il y a la Razer Edge dont la philosophie est bien différente. Elle se situe entre la console et le smartphone. Mais, dans tous les cas, son prix de départ est de 499€.

Enfin, on trouve des produits moins puissants et plus compacts dont les tarifs commencent aux alentours de 20€ et peuvent monter un peu au-dessus de 100€. Dans cette catégorie, il y a surtout des machines embarquant des jeux rétros. Donc, au final tout va dépendre de vos besoins et de vos goûts.

🤔 Quelle est la meilleure console portable ?

Cela ne va surprendre personne, mais dans le secteur de la console portable en 2023, c’est Nintendo qui domine largement. En effet, des appareils capables d’être utilisés dans son salon comme dans le train sont très attractifs. De plus, les différentes gammes de Switch, permettent de répondre à toutes les envies et tous les budgets.

Ensuite, on retrouve la Steam Deck et l’Asus ROG Ally. Ce sont des machines bien plus performantes, mais leurs tarifs sont aussi plus élevés. De plus elles ne sont pas nécessairement adaptées à un usage fixe. En bref, une nouvelle fois tout va dépendre des goûts de chacun. Mais en termes de rapport qualité/prix, difficile de faire mieux que les Nintendo Switch.

🔋 Quelle autonomie pour une console portable ?

L’autonomie va fortement différer d’un produit à l’autre. En effet, plus une console est puissante et plus sa batterie va se retrouver en souffrance. De même, tout va dépendre de l’usage du type de jeu auquel on va jouer, certains étant plus gourmands que d’autres. Par exemple, si on pousse vraiment l’Asus ROG Ally, elle tiendra à peine 1 heure. Mais elle peut dépasser les 9 heures en streaming vidéo. Dans l’ensemble ne vous attendez pas à des autonomies exceptionnelles de la part des modèles que nous avons présentés.

📱 Le smartphone est-il une alternative aux consoles portables ?

De nos jours, les smartphones sont de plus en plus puissants. On a donc parfois tendance à penser qu’ils peuvent remplacer nos machines portables. Et pourtant ce n’est toujours pas le cas. Si on évoque juste les catalogues, alors les consoles ont encore un large avantage. De même sur des jeux comme Genshin Impact, elles offriront une meilleure autonomie. En bref, elles restent généralement plus puissantes. À l’inverse, elles sont moins ergonomiques. On peut ranger un smartphone dans notre poche, mais pas une console. Dans tous les cas, si vous êtes un bon gamer, avantage aux Nintendo Switch, Raer Edge, Asus ROG Ally…

💪 La puissance d’une console portable est-elle un facteur important ?

En règle générale, on recherche toujours la puissance avec nos ordinateurs et nos consoles. Mais avec les versions portables, les choses sont un peu différentes. Tout d’abord, tout va dépendre du type de jeu auquel vous aimez jouer. Si vous êtes amateur de jeux AAA, il va falloir se tourner vers des appareils comme l’Asus ROG Ally ou la récente Lenovo Legion Go. À l’inverse, choisir un modèle moins performant si vous préférez de petits jeux indépendants est une bonne idée.

Mais dans tous les cas, il y a une règle de base : plus elle est puissante et plus la batterie va souffrir. La console d’Asus est sûrement la plus performante à l’heure actuelle, cependant, elle est aussi celle ayant l’autonomie la plus faible. C’est toujours embêtant pour une machine portable. Alors il est important de prendre ce point en compte avant de faire votre choix.

