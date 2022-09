LEGO : cet énorme set The Mandalorian hors de prix sort dans quelques jours

Un set Razor Crest à plus de 6000 pièces ©LEGO

Il existe déjà un kit LEGO dédié à la canonnière du Mandalorien. Il s’agit de l’ensemble 75292 composé de 1023 pièces et vendu 139,99 euros. Mais le constructeur s’apprête à lancer une version bien plus ambitieuse de l’engin de Din Djarin. L’ensemble 75331 sortira le 3 octobre pour les membres VIP et le 7 octobre pour les autres clients.

Il permet de mettre sur pied le Razor Crest en assemblant les 6187 pièces fournies dans la boîte. Un travail titanesque qui fera le bonheur des constructeurs les plus acharnés. Une fois construite, cette création Ultimate Collector Series s’étendra sur plus de 72 cm de longueur et 40 cm de largeur. L’entreprise danoise a soigné les détails et les finitions. Le vaisseau est notamment équipé d’une rampe de chargement mobile.

Un Razor Crest géant pour les collectionneurs

Du reste, quatre figurines sont incluses dans ce kit. Outre notre Grogu fétiche, qui existe désormais en Tamagotchi, Din Djarin a évidement le droit à sa minifig avec une mouture mise à jour de son armure initiale. On retrouve également des figurines d’un Mythrol et de Kuill l’Ugnaught, l’allié de Mando qui lui vient en aide à plusieurs reprises dans la série.

Ce set premium n’est évidemment pas destiné à toutes les bourses. Et pour cause, il coûte la bagatelle de 599,99 dollars. En sa qualité de kit Ultimate Collector Series, il ne sera pas disponible chez toutes les enseignes habituelles. Seuls LEGO et une poignée de détaillants le vendront aux collectionneurs les plus déterminés.

Notez que nous ne verrons plus le Razor Crest dans la saison 3 de The Mandalorian. Din Djarin pilote désormais un nouveau vaisseau, le N-1 Starfighter qui a d’ailleurs eu aussi le droit à son set LEGO (75325). Mis à prix à 64,99 euros, ce kit contient 412 pièces et quatre figurines.

Par ailleurs, LEGO a prévu de nombreux sets d’envergure consacrés à Bowser, The Office et Avatar qui sortiront le mois prochain.