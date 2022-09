Vous pourrez bientôt adopter Grogu avec ce nouveau Tamagotchi Star Wars

La créature la plus mignonne de toute la Galaxie a droit à un énième produit dérivé. Après la peluche Disney à câliner, puis la répliqué animée à taille réelle de Hasbro, voici le Tamagotchi de Bébé Yoda. Il préférerait d’ailleurs être appelé Grogu ou même l’Enfant, selon Jon Favreau. Depuis la première saison de The Mandalorian diffusée sur Disney+, Grogu a conquis le cœur des fans du monde entier.

Tamagotchi Grogu © Bandai Namco

Un an après le Tamagotchi RD-D2, la star de The Mandalorian dont la saison 3 est attendue pour 2023 a aussi droit à son propre Tamagotchi. Il fallait s’y attendre compte tenu de la popularité de Grogu. Bandai Namco a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux. Il a aussi partagé une image de l’adorable Tamagotchi coiffé de la tête de l’Enfant en caoutchouc.

Les précommandes du Tamagotchi Grogu seront bientôt ouvertes

Bandai Namco a annoncé sur Twitter que les précommandes du Tamagotchi Grogu seront bientôt ouvertes sur Amazon. Nous n’avons cependant pas de date plus précise. Il semble néanmoins probable que le Tamagotchi Grogu sorte à temps pour être sous le sapin cette année. Nous le saurons dès que les précommandes seront lancées, ce qui ne devrait plus tarder.

Avec ce Tamagotchi, vous pourrez jouer avec Bébé Yoda et surtout le nourrir. Tous les fans connaissent son appétit insatiable. Il a beau être petit et mignon, il adore dévorer des créatures visqueuses et répugnantes dans The Mandalorian. Ce Tamagotchi sera sans aucun doute un cadeau idéal pour les plus jeunes, mais aussi pour les grands passionnés de Star Wars et nostalgiques de l’animal de compagnie virtuel japonais qui a été créé il y a maintenant plus de 25 ans.

Enfin, Grogu fera bien entendu partie de la saison 3 de The Mandalorian. Sans spoiler la fin de la saison 2, Bébé Yoda a connu un évènement majeur dans le dernier épisode. Les fans sont donc impatients de découvrir la suite de ses aventures. En attendant la sortie de la saison 3, Bébé Yoda n’a pas manqué le Comic-Con de San Diego qui s’est déroulé en juillet. Une animatronique Grogu incroyablement réaliste y était à l’adoption pour un prix avoisinant les 100 000 $.

