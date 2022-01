Star Wars : il transforme le Globe de LEGO en Étoile de la Mort

L’Étoile de la Mort en LEGO – Crédit : Instagram @bowdbricks

Les fans de Star Wars redoublent souvent d’inventivité pour recréer les univers des films. Un fan avait notamment reproduit la bataille finale de l’épisode VIII en LEGO. Récemment, c’est l’utilisateur @bowdbricks qui a fait parler de lui en révélant comment mettre sur pied l’Étoile de la Mort avec des LEGO.

Pour mémoire, le groupe danois avait déjà commercialisé la station de combat dans un set nommé 75159. Mais celui-ci n’est plus disponible à son prix initial, étant devenu une denrée rare. En faisait un rapide saut sur eBay, nous avons constaté qu’il était proposé entre 750 à 2364 euros selon les revendeurs. L’utilisateur bowdbricks du site Rebrickable a toutefois trouvé un moyen moins coûteux pour obtenir l’Étoile de la Mort en version LEGO. Premièrement, il faut utiliser le globe terrestre 21332 qui sera vendu au grand public le 1er février prochain au prix de 199 euros.

LEGO : l’Étoile de la Mort renaît de ses cendres

Ce set permet notamment d’établir la base de l’arme impériale. Il s’agit ensuite d’intégrer des tuiles et des plaques grises pour coller avec l’esthétique de la station de combat. En définitive, vous aurez besoin de 1899 euros pièces dont le coût approximatif s’élève à 324 euros. L’Étoile de la Mort en LEGO mesure 1,0 cm x 32,2 cm x 27,2 cm et pèse 1,4 kg. Un beau bébé. Les plus pointilleux regretteront toutefois « les écarts entre les segments » et « l’expérience de construction terne », souligne le site Brick Fanatics.

Vous trouverez les informations sur les pièces nécessaires à la construction sur le site de Rebrickable. Évidemment, la station sera beaucoup moins détaillée qu’avec le set original mais le jeu en vaut tout de même la chandelle, surtout quand on voit les prix démentiels pratiqués sur la Toile. Et pour compléter votre collection, vous pouvez aussi craquer pour l’AT-AT ultime en LEGO de l’Empire Contre-Attaque.