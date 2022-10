LEGO : un set Donjons et Dragons confirmé

LEGO veut rendre hommage à Donjons et Dragons © LEGO

Donjons et Dragons est loin d’être démodé. Nombre de joueurs continuent de s’escrimer sur les différentes itérations du jeu de plateau dont la première version date de 1974. Un film Donjons et Dragons est même programmé pour le 1er mars prochain avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page. Alors que le cinquantenaire approche à grands pas, LEGO a voulu marquer le coup en lançant un concours sur LEGO Ideas.

Pour rappel, cette plateforme de crowdsourcing permet d’élire les futurs sets LEGO imaginés par les fans. Les constructeurs férus de briques peuvent soumettre leurs idées d’ensembles basés sur les scénarios, monstres, personnages, héros et lieux de Donjons et Dragons. Un panel de juges, composé de membres de l’équipe Ideas et de Wizards of the Coast, sélectionnera alors une poignée de projets qui seront ensuite soumis au vote des fans.

Donjons et Dragons : à vos briques !

Contrairement aux soumissions habituelles sur LEGO Ideas, cette phase de vote vise seulement à éclairer la décision finale des juges. Le projet ayant obtenu le plus de suffrages ne sera pas forcément retenu même si cette donnée influencera forcément le jury. Il est possible de soumettre sa candidature jusqu’au 14 novembre prochain. Le vote des fans se déroulera quant à lui du 28 novembre au 12 décembre. Une fois que le verdict sera tombé, à quelle date pourra-t-on espérer le kit ?

Le communiqué ne le précise pas formellement mais on peut supposer que l’ensemble sortira en 2024, soit la date anniversaire du cinquantenaire de Donjons et Dragons. D’autant que les ensembles Ideas déboulent généralement dans les rayons au moins un an après avoir obtenu l’aval des juges, lequel sera donné le 19 décembre 2022.

Le gagnant du concours remportera 1 % du total des ventes du kit, 10 ensembles gratuits et des goodies Donjons et Dragons. Son nom et sa biographie figureront en outre dans le set.

Source : LEGO