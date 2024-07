L’Epic Games Store offre un jeu Metroidvania salué par la critique

Cette semaine, l’Epic Games Store fait les yeux doux aux amateurs de titres Metroidvania. La plateforme met à notre disposition un nouveau jeu gratuit baptisé FIST: Forged In Shadow Torch. Celui-ci mêle exploration, énigmes et affrontements.

Qu’on se le dise, l’Epic Games Store abrite un catalogue très vaste. Et les cadeaux ne sont jamais très éloignés. Chaque jeudi, la plateforme passe un ou plusieurs titres en accès libre, nous permettant de récupérer des jeux sans rien dépenser. Après Arcade Paradise et Maid of Sker, le service d’Epic s’apprête à offrir un énième jeu à ses utilisateurs. Du 25 juillet au 1er août, il sera possible de mettre la main sur FIST: Forged In Shadow Torch.

FIST: Forged In Shadow Torch est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store

Sorti en 2022, ce jeu de type Metroidvania a été développé par TiGames et édité par Bilibili. Primé par les joueurs et la presse spécialisée, il plaira aux amateurs du genre qui aiment alterner entre exploration, combats et énigmes. L’intrigue se développe à Torch City, une ville jadis peuplée d’animaux qui a depuis été colonisée par la Légion des machines. En quête de vengeance après l’arrestation injustifiée de son ami, Rayton, ancien soldat de la résistance, va prendre les armes.

Dans la peau de ce lapin badass, vous devrez arpenter la carte conçue selon la logique d’un Metroidvania. Vous serez ainsi confronté à de nombreuses énigmes, entre puzzles de plateformes, mécanismes à élucider et passages secrets à découvrir. FIST: Forged In Shadow Torch fait également la part belle au combat. Vous disposerez ainsi de trois armes uniques : le Poing (attaques de mêlée), la Perceuse (courte distance) et le Fouet (longue distance).

Un arsenal qui vous permettra de repousser la menace. Vous rencontrerez en effet de nombreux ennemis qui tenteront de vous terrasser avec leurs armes singulières et leurs techniques de coopération. Plusieurs boss se dresseront également sur votre route. A vous de jongler efficacement entre vos différentes armes pour infliger des combos dévastateurs.