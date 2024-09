L’Epic Games Store offre deux jeux plébiscités cette semaine, foncez !

Il est possible de compléter votre ludothèque sans débourser le moindre centime. Et pour cause, plusieurs plateformes proposent régulièrement des cadeaux éphémères à récupérer dans un temps imparti. C’est notamment le cas de l’Epic Games Store qui a offert récemment des RPG légendaires mais aussi un jeu d’horreur terrifiant, The Callisto Protocol.

Epic Games Store : deux jeux gratuits sont à récupérer

Deux nouveaux titres salués par la critique et par les joueurs vont à leur tour devenir gratuits, le temps d’une semaine. Du 5 au 12 septembre, il sera possible de récupérer gratuitement les deux jeux suivants sur la plateforme d’Epic :

Football Manager 2024

Sniper Ghost Warrior Contracts

Comme ses prédécesseurs, Football Manager 2024 vous permet d’entrer dans la peau d’un manager de club de football. Vos missions ? Vous devrez gérer au quotidien votre équipe, imposer votre patte tactique, développer vos joueurs et chapeauter le mercato. Le nouvel opus introduit quelques nouveautés comme les déplacements optimisés, la refonte du Créateur de coups de pied arrêtés, les outils motivationnels pour vos joueurs ou encore l’introduction de nouveaux intermédiaires pour dégraisser votre effectif.

Grâce à la compatibilité des sauvegardes, vous pouvez même retrouver votre carrière de FM 2023 dans le nouvel opus.

Changement brusque d’ambiance dans le second titre offert par l’Epic Games Store. Sniper Ghost Warrior Contracts est un jeu de simulation de tir de précision. En tant que tireur d’élite, vous décrocherez plusieurs contrats qui vous amèneront à abattre une flopée de cibles pour obtenir les récompenses convoitées. Vous devrez planifier vos tirs avec le plus grand soin et prévoir à l’avance votre fuite.

A lire > Epic Games Store : ces versions de Windows ne sont plus compatibles

Il existe de nombreuses manières d’abattre vos cibles. Vous pouvez opter pour une approche directe ou plus furtive. Il faudra notamment affiner votre mode opératoire en fonction de la configuration des lieux voire même de la présence de tireurs d’élite rivaux.