Les Anneaux de Pouvoir : qui est Arondir, l’Elfe Sylvains amoureux d’une humaine ?

Les deux premiers épisodes de la série Les Anneaux de Pouvoir ont déjà été riches en aventures. Nous avons notamment fait la connaissance d’un certain Arondir, incarné par Ismael Cruz Córdova. Il s’agit d’un Elfe Sylvains qui fait partie d’un bataillon missionné dans les Terres du Sud pour garder un œil sur les Hommes de la région. Et pour cause, certains de leurs ancêtres avaient rallié le camp de Morgoth jadis. Mais quelles sont les particularités de cette race elfique à laquelle Arondir appartient ?

Contrairement aux Hauts-Elfes qui résident à Lindon, les Elfes Sylvains (ou « Elfes des Forêts ») sont connus pour leur assiduité sur le champ de bataille et leur connexion avec le monde naturel. Ces Elfes Nador peuplent notamment la Forêt Noire. Dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug , Thorin Oakenshield et son escouade leur rendent visite à Mirkwood. Beorn explique alors à Bilbon que les Elfes Sylvains sont « moins sages et plus dangereux » que les politiciens elfes.

Il existe des Elfes Sylvains notables à l’instar du roi Thranduil, son fils Legolas et Tauriel qui dirige l’armée du Royaume Sylvestre. Et donc Arondir !

Arondir et Bronwyn : un amour impossible ?

Après vous avoir présenté l’Étranger, voici quelques détails sur Arondir. Malgré la paix apparente, ce dernier fait des visites régulières dans les villages du Sud, recueillant des informations sur d’éventuels tensions et faits inhabituels. Les Hommes ne l’apprécient guère, considérant ses semblables comme des occupants. Arondir est à la fois détesté et craint par les paysans qui aimeraient vivre sans les Elfes. Dès le début de la série, il s’avère que ces derniers doivent plier bagages, le roi Gil-galad ayant refusé d’écouter l’avertissement de Galadriel sur le retour des forces du mal.

Les vétérans sont donc invités à rentrer chez eux. Un crève-cœur pour Arondir qui entretient une relation amoureuse secrète avec une guérisseuse nommée Bronwyn. Toujours est-il qu’il va tout de même rester dans les parages, s’aventurant dans une galerie souterraine creusée par un être maléfique pour enquêter.

Sa relation pose toutefois le problème de l’immortalité que l’on retrouvera aussi plus tard entre Aragorn et Arwen. Dans la saga, Elrond avertit sa fille qu’elle aura le cœur brisé quand l’être aimé mourra, la laissant seule pour l’éternité. Arwen lui rétorque alors qu’elle préfère vivre une vie de mortelle à ses côtés, abandonnant de fait l’immortalité elfique. Nous sommes curieux de voir si Arondir compte prendre le même chemin par amour.