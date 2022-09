Seigneur des anneaux : qui est Adar dans la série Les Anneaux de pouvoir ?

Adar © Amazon Studios

Le troisième épisode du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir a présenté ce qui pourrait être le plus grand méchant de cette saison : un personnage menaçant, nommé Adar. Adar n’est pas un personnage de Tolkien : il s’agit d’une création entièrement nouvelle dédiée à la série.

Il apparaît dans l’une des intrigues « fait maison » de la série Amazon, qui suit l’elfe sylvain Arondir (Ismael Cruz Córdova) alors qu’il enquête sur un mal qui grandit au sein de de la Terre du Milieu. Comme le découvre Arondir, les orcs ont construit des tunnels à travers les Terres du Sud afin d’échapper à la détection par les humains et d’éviter la lumière du soleil. Ses compagnons pensent qu’ils pourraient chercher quelque chose. Une arme, peut-être. Pourraient-ils être à la recherche de la lame sur laquelle Theo (Tyroe Muhafidin) est tombé ?

D’après les chaînes de montagnes distinctives qui entourent les Terres du Sud et la dévastation du paysage par les orcs, il semble que nous assistions à la naissance du Mordor. Et qui supervise la « mordorification » des Terres du Sud ? Nul autre que le nouveau chef des orcs, Adar.

Que savons-nous d’Adar ?

Adar est un nouveau personnage. Nous n’avons eu qu’un aperçu rapide de lui à la fin du troisième épisode de la série. Nous savons toutefois qu’il est joué par l’acteur Joseph Mawle, que vous connaissez peut-être sous le nom de Benjen Stark, dans Game of Thrones.

Lors de l’appel à la distribution artistique de la série, le personnage d’Adar (alors sous le pseudonyme d’Oren) était décrit comme suit. « Un méchant qui évoque un sens profond de la noblesse déchue. Il doit être physiquement imposant et d’âge moyen. Il doit également projeter un sentiment d’intemporalité ».

Adar serait-il un elfe ? Cela semble se confirmer dans l’épisode 3, quand Arondir se demande pourquoi les orcs désignent leur chef par un mot elfique. Selon Parf Edhellen, un dictionnaire en ligne des langues de Tolkien, Adar signifie père en sindarin. Les orcs en sont probablement venus à vénérer Adar non seulement en tant que commandant, mais aussi en tant que figure paternelle.

Dans Le Silmarillion, Morgoth (alors connu sous le nom de Melkor) crée des orcs en corrompant les elfes asservis ; certains des autres écrits de Tolkien explorent une histoire d’origine différente et non elfique pour les orcs, mais pour les besoins de la série, Adar pourrait être l’un des premiers orcs elfiques, leur père, en soi.

Adar est-il Sauron ?

C’est la question que les fans se posent. Nous verrons très certainement le retour de Sauron dans la série, puisque après tout, il est la seule raison pour laquelle les anneaux existent. Cependant, nous ne savons ni quand, ni comment il apparaîtra. Sauron est un métamorphe, et comme le note l’un des compagnons elfes d’Arondir dans cet épisode, il porte de nombreux noms. Adar pourrait-il être un nouvel alias ?

Nous ne pensons en revanche pas que ce soit le cas. Au Second Âge de la Terre du Milieu, Sauron refait surface sous le nom d’Annatar, le Seigneur des Dons, et gagne la confiance des elfes. Il ne le fait pas avec une armée d’orcs, mais avec une belle apparence et des offres d’aide. Adar, avec son armure hérissée et ses vibrations manifestement maléfiques, est tout le contraire de cela.