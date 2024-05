Les Anneaux de Pouvoir : Gandalf démasqué ? Un nouvel indice repéré dans le trailer

Dans quelques semaines, nous pourrons dévorer la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Amazon vient de dévoiler la bande-annonce de ce second acte qui s’annonce beaucoup plus sombre. Alors que l’identité de Sauron est désormais connue, celle de l’Etranger devrait enfin être révélée. Pour l’instant, on sait simplement qu’il s’agit d’un Istar (l’Ordre de magicien de Gandalf et Saroumane) qui a perdu la mémoire en atterrissant sur la Terre du Milieu.

Plusieurs indices nous mettent toutefois sur la piste de Gandalf. Le dernier en date a été repéré dans le trailer fraîchement dévoilé. Dans un bref passage, l’Etranger lève son bâton en l’air avant de l’enfoncer dans le sol, libérant une rafale de magie. Cela rappelle évidemment une scène culte du Seigneur des Anneaux, quand Gandalf s’oppose au Balrog en criant “Vous ne passerez pas”.

L’Etranger a d’autres similitudes avec le célèbre mage. Profondément connecté à la nature, il peut notamment communiquer avec les animaux, comme le sorcier gris. Il s’attache rapidement aux Hobbits et à Nori (avec qui il part sur la route du Rhûn). Pour rappel, Gandalf apprécie tout particulièrement les petites personnes aux pieds velus, en témoigne son amitié pour Bilbon et Frodon.

Le dernier épisode de la saison 1 a également fait un gros clin d’œil au personnage. Interrogé par Nori sur leur destination, l’Etranger reprend une réplique culte de Gandalf : “En cas de doute, il faut toujours suivre son flair”. Tous ces indices laissent penser que les créateurs de la série ont voulu mettre en scène une histoire d’origine du Pèlerin gris. Et ce même si cela pose des problèmes de continuité avec le canon.

Les Anneaux de Pouvoir : qui est l’Etranger ?

Dans la chronologie de Tolkien, Gandalf arrive seulement en Terre du Milieu au Troisième Age. Seuls les Mages Bleus, Alatar et Pallando, auraient été dépêchés lors du Second Age (l’époque de la série), selon une note révélée par Christopher Tolkien. Toujours est-il que les scénaristes n’ont pas hésité à s’éloigner du matériel source pour prendre des libertés. Preuve en est notamment avec l’introduction du personnage d’Halbrand ou l’histoire d’origine du mithril.

Il ne serait donc pas étonnant qu’ils aient décidé de mettre en scène Gandalf, personnage adoré des fans, malgré ces incohérences chronologiques. Il faudra toutefois attendre la diffusion de la saison 2 pour en avoir le cœur net.