Les Anneaux de Pouvoir corrige une erreur regrettable de Peter Jackson

Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, les Orcs sont bien plus terrifiants que dans la saga de Peter Jackson. Ce qui rend bien mieux justice au lore de Tolkien.

Un Orc dans Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Studios

Cet article contient des spoilers sur la série Les Anneaux de Pouvoir

Le showrunner J. D. Payne l’assure : la série Les Anneaux de Pouvoir aurait été approuvée par Tolkien lui-même. Une affirmation que l’on peut évidemment contester puisque certains aspects scénaristiques entrent en contradiction avec l’oeuvre source. On pense notamment à l’origine du mithril ou à des personnages inventés comme Arondir et Halbrand. Mais s’il y a bien un point qui met tout le monde d’accord, c’est la façon dont sont dépeints les Orcs.

Tolkien décrivait les créatures comme terrifiantes, violentes, et cruelles, n’hésitant pas à torturer leurs ennemis avec sadisme. Leur puissance de feu au combat était également vantée par l’écrivain britannique. Des caractéristiques que l’on peine à retrouver dans la trilogie de Peter Jackson où ils sont souvent utilisés à des fins comiques. Comme dans la scène des Deux Tours où Merry et Pippin parviennent à s’enfuir pendant une dispute ridicule entre Orcs du Mordor et Uruk-hai.

Des Orcs plus terrifiants que dans Le Seigneur des Anneaux

Dans Le Seigneur des Anneaux, les Orcs du Mordor apparaissent principalement comme de la chair à canon pour les héros qui les embrochent par centaines sans grande peine. Ils souffrent notamment de la comparaison avec les Uruk-hai, bien plus impressionnants sur le champ de bataille. Et donc aussi avec les Orcs de la série Les Anneaux de Pouvoir.

Ces derniers sont en effet bien plus intimidants. Pour un humain ordinaire, il est sacrément compliqué d’en venir à bout comme le montre une séquence horrifique de l’épisode 1 dans laquelle Bronwyn est projetée dans les airs. Même l’Elfe Arondir peine à les combattre. Leur cruauté extrême s’illustre également dans l’épisode 3 quand l’un d’entre eux offre de l’eau à un Elfe capturé… avant de lui trancher la gorge.

Nous ne pouvons que saluer ce parti pris, loin de l’aspect comique développé par Jackson. À noter que l’épisode 6 des Anneaux de Pouvoir devrait mettre en scène une bataille entre les Hommes du Sud et les Orcs qui s’annonce aussi terrifiante que sanguinaire.