Les Éternels : certains costumes ont été réalisés en effets spéciaux

Le superviseur SFX du film Les Éternels explique que les costumes de Thena et Eros ont été intégralement réalisés en images de synthèse.

Malgré un accueil tiède côté critiques, Les Éternels poursuivent une belle percée au box-office mondial. Parmi les attraits évidents du film, il y a évidemment la présence au générique de stars comme Angelina Jolie ou Salma Hayek. Sans compter sur la direction de Chloé Zhao, réalisatrice engagée et oscarisée. Même si le film suscite d’odieux commentaires en raison de sa prise de position pro LGBTQ+, le projet sera tout de même parvenu à livrer un message fort et pédagogique. Mais ce qui interpelle les fans, c’est notamment la belle qualité visuelle du film. Matt Aitken, le superviseur SFX, vient d’ailleurs de révéler que certains costumes avaient été entièrement réalisés en post-production, de façon numérique.

Angelina Jolie et son costume numérique – Crédit : Marvel Studios

Les attributs de super-héros portés par Jolie et Styles sont donc le fruit d’un travail en effets spéciaux ultra pointilleux. Aitken est revenu plus largement sur cet aspect dans une récente interview.

Les Éternels s’offrent des costumes « numériques »

« Thena, quand elle est dans son costume de super-héroïne, c’est uniquement des images de synthèse. La conception du costume a beaucoup évolué au cours de la post-production du film. D’ailleurs, Angelina Jolie n’a pas été choisie au hasard. Elle a une façon de bouger qui ressemble à s’y méprendre à celle d’une danseuse. Cela donne un aspect emblématique à ses mouvements et son costume en CGI » explique ainsi le concepteur SFX du film.

« C’est pareil pour Eros. Son costume est le fruit d’une refonte entièrement numérique » ajoute Aitken. Pas étonnant donc que le résultat soit si bluffant, les costumes de chacun semblant ne faire qu’un avec leurs interprètes respectifs. Pour mémoire, Les Éternels a bénéficié d’un budget global de 200 millions de dollars, le plus gros jamais alloué par Marvel pour un film de cette envergure. On imagine donc qu’une part conséquente à été dépensée pour les effets spéciaux et ces fameux costumes numériques.

Si vous n’avez toujours pas vu le film, il est encore temps de vous rattraper. Ne serait-ce que pour admirer ce travail assez fabuleux.

Source : Screenrant