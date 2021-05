Eternals : pourquoi Salma Hayek a eu peur de porter son costume de super-héros ?

Pas facile de camper pour la première fois un super-héros, et Salma Hayek vient de l’apprendre à ses dépends. En effet, la comédienne sera bientôt à l’affiche d’Eternals, dans la peau d’Ajak. Et cette expérience n’a pas pas été une sinécure. Bien que Hayek ait adoré se glisser dans la peau de la belle immortelle, son costume lui a d’abord fait très peur. Lourd, enveloppant et surtout peu confortable, Hayek a eu énormément de mal à le supporter lors des premières prises.

Pas facile de jouer un super-héros dans Eternals – Crédit : Marvel Studios

Ultra attendu par les fans du monde entier, Eternals réunit un casting 4 étoiles avec notamment Angelina Jolie et Richard Madden. Et même si Hayek est très fière de ce projet, elle se souviendra longtemps de sa première expérience en tant que super-héros !

Un costume difficile à apprivoiser !

Lors d’une récente interview pour Variety, Hayek a dévoilé quelques secrets de tournage bien gardés. Elle est notamment revenue sur son costume et les difficultés qu’elle a pu rencontrer lors des premiers essayages. Contraignant à assumer, sa réaction est pour le moins inattendue !

« Je souffre de claustrophobie et j’étais terrifiée à l’idée de porter ce costume. Il est très épais et je n’arrivais pas à bouger dedans. Je pensais vraiment que je n’allais pas réussir à respirer. Tout cela a bien failli me rendre folle. Mais j’ai pris sur moi et j’ai sauté le pas. Et tout à coup, je me suis dit : voilà une femme mexicaine en super-héros et c’est juste incroyable. Ce n’est pas facile tous les jours de devenir un super-héros » témoigne ainsi Hayek.

Mais la magie a finalement dissipé les peurs de la comédienne. Dès que la réalisatrice a vu le résultat, elle semble avoir été immédiatement subjuguées par Hayek. Ceci-dit, on imagine aisément combien ce genre de costume ultra-moulant ne doit pas être facile à assumer ! Mais si on en croit les premières images distillées par Marvel, le résultat semble aussi sublime que prometteur !

Créés par Sammy Sheldon, les costumes d’Eternals risquent de rapidement devenir cultes aux yeux des fans. Et tout le monde attend désormais de découvrir le long métrage dans les salles obscures ! Encore un peu de patience…

