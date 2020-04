Les nouvelles Jeep électriques sont plus performantes que leurs homologues essence ou diesel

Crédits : Jeep

Jeep voit son avenir comme le fabricant de tout-terrains le plus vert. Pourtant aujourd’hui, le constructeur n’a encore livré aucun véhicule électrique, que ce soit sur batteries ou en motorisation hybride.

De 0 à 100 km/h en 6 secondes pour un Wrangler Rubicon électrique

Dans une interview donnée au site anglais Autocar, Christian Meunier, le patron de Jeep, a assuré que le constructeur se préparait à une révolution qui allait faire de Jeep le fabricant de SUV le plus vert. Peut-être a-t-il oublié le très récent Model Y, ou trouve-t-il ses performances off-road discutables. Il convient que cela est « certes un challenge, mais le plus excitant qui soit ». Il faut dire que Jeep semble bien en retard sur nombre de ses concurrents n’ayant à son catalogue que 2 véhicules électriques hybrides en précommande uniquement. Petit détail, le fabricant sortira un vélo électrique en juin prochain.

En Europe, le constructeur prévoit 3 modèles hybrides rechargeables : Renegade, Compass et Wrangler. Il a d’ailleurs présenté ces modèles au CES qui s’était tenu en janvier et est en train de les soumettre aux rudesses de l’hiver suédois. Il voit de nombreux avantages à ce type de motorisation, permettant une autonomie de 50 km sans émission et sans crainte de ne pas pouvoir recharger son véhicule. Deux d’entre eux sont en précommande depuis quelques jours pour une livraison prévue au premier semestre. Aucune date n’a toutefois été donnée pour leurs versions sur batterie. De son côté, General Motors rescucitera le Hummer début 2022 en version électrique.

Concernant les performances, il imagine un Wrangler Rubicon électrique ou hybride rechargeable comme pouvant passer de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes, « une accélération que vous n’obtiendrez jamais avec un moteur thermique ». Cela en ferait d’après lui « la Jeep la plus capable jamais construite ». La présence de batteries permettra aussi l’utilisation par les campeurs par exemple. Jeep n’a d’autre choix que d’embrasser l’électrique, le groupe Fiat Chrysler ayant dû payer Tesla l’année dernière pour entrer mutualiser leurs émissions de CO2 et ainsi rester dans les normes de pollution européennes.

Source : Autocar