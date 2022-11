L’iPhone 15 aurait un nouveau capteur de Sony pour prendre de meilleures photos en contre-jour

Le prochain iPhone n’est pas attendu avant l’automne 2023. Néanmoins, les premières fuites commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Selon un nouveau rapport de Nikkei, les quatre modèles de l’iPhone 15 seraient équipés d’un nouveau capteur photo de Sony « à la pointe de la technologie ». Ce capteur permettrait d’améliorer nettement la qualité photo de l’iPhone. Elle est déjà excellente sur l’iPhone 14 Pro que nous avons testé.

Concept de l’iPhone 15 © 4RMD / YouTube

Avec le capteur photo de Sony, l’iPhone 15 serait capable de prendre de meilleures photos en contre-jour et dans de mauvaises conditions de luminosité. Comme l’a rapporté Nikkei, « l’intégration du nouveau capteur de photo dans les prochains iPhone sera cruciale pour Sony afin de consolider son avantage concurrentiel dans la technologie de photographie haute définition ».

L’iPhone 15 pourra mieux capturer le visage d’une personne en contre-jour avec le capteur de Sony

Par rapport à un capteur standard, celui de Sony est capable de doubler le signal de saturation dans chaque pixel. Par conséquent, il capture davantage de lumière et réduit les effets de la surexposition et de la sous-exposition des photos. Le nouveau capteur sera fabriqué par Sony Semiconductor Solutions dans l’usine japonaise de Nagasaki. Il sera ensuite expédié à Apple et aux autres fabricants de smartphones l’année prochaine.

Avec ce capteur photo, l’iPhone 15 pourrait par exemple mieux photographier le visage d’une personne en contre-jour. Le capteur serait intégré à tous les modèles. Cela comprend donc l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra. En effet, Apple aurait prévu quelques changements majeurs pour son prochain iPhone.

Non seulement l’iPhone 15 aura un nouveau capteur pour prendre de meilleures photos en contre-jour, mais il aura aussi une dénomination complètement différente. L’iPhone 15 Ultra remplacera l’iPhone 15 Pro Max, de la même manière que l’Apple Watch Ultra est la version haut de gamme de l’Apple Watch. D’autres nouveautés attendues de l’iPhone 15 sont un objectif périscope, une puce A17 Bionic et le port USB-C.

Source : MacRumors