Les IPTV pirates viennent de perdre leur principal refuge, est-ce le début de la fin ?

© Unsplash

Alors qu’un front commun se dessine contre les IPTV en Europe, de l’autre côté de la planète, les services illégaux ont perdu leur principal refuge. Le Vietnam, jusqu’alors une terre d’accueil pour les opérateurs de services de streaming illégaux, cesse sa politique de tolérance. La semaine dernière, la justice rendait un lourd verdict contre l’opérateur de BestBuyIPTV. Le début de la fin pour les services pirates ?

L’opérateur du service BestBuyIPTV écope d’une lourde peine

Comme le rapporte Torrentfreak, la Premier League et l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), ont contacté les autorités locales afin de les aider dans leur enquête. Ce processus aura pris du temps, mais ces deux organisations ont obtenu une belle victoire avec la condamnation de Le Hai Nam, l’opérateur de BestBuyIPTV. Le tribunal populaire de Hanoi lui a infligé une peine de 30 mois de prison avec sursis.

Cette épée de Damoclès s’accompagne d’une amende de l’équivalent 101 780 000 de dongs (à peu près 3750 euros). Celle-ci s’ajoute aux paiements de l’équivalent de 11 000 euros en dommages et intérêts aux détenteurs des droits. Cette somme peut paraître négligeable à nos yeux français au vu de l’infraction commise, mais pour le commun des mortels vietnamiens c’est beaucoup.

Les IPTV pirates ne seront plus tolérées aux Vietnam

C’est le signe d’un changement de politique notable au Vietnam. Récemment, le pays était identifié dans un communiqué par la Motion Picture Association (MPA) et l’ACE comme un refuge pour les pirates. En effet, de nombreux services IPTV illégaux ont établi leur base dans le pays d’Asie du Sud-Est. Parmi les plus notables, on pourra citer :

grFmovies

AniWave

123movies

Y2mate

BestBuyIPTV

Les plaignants considèrent la condamnation de la semaine dernière comme une étape importante dans la lutte contre le piratage. Selon le juge, ces délits constituent “un danger pour la société et doivent être strictement poursuivis“. Un signal clair et net que les services pirates ne seront plus tolérés.

Ce jugement vient confirmer le cas de 2embed, récemment fermé par les autorités vietnamiennes. Le site offrait un accès à un catalogue de 300 000 films et émissions de télévision piratés, qui pouvaient facilement être intégrés dans n’importe quel site web en utilisant le numéro de référence IMDb de l’œuvre concernée. Les serveurs localisés à Hanoï ont été fermés en juillet.

Toutefois ce n’est pas forcément la fin pour BestBuyIPTV. Le service, pourrait continuer d’exister tant que des moyens techniques de démantèlement ne sont pas déployés, comme dans le cas de cette enquête anti-IPTV en Suède. D’autres opérateurs encore non-identifiés pourraient reprendre le flambeau, d’ailleurs le site est encore en ligne à l’heure actuelle.