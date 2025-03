Les passagers Ryanair n’auront plus le droit d’être en retard sous peine d’amende salée

Ryanair, la compagnie aérienne low cost vient de mettre en place une amende supplémentaire pour les voyageurs retardataires. Il vous faudra payer une pénalité de 100 euros si vous enregistrez vos bagages 40 minutes avant le décollage de l’avion.

100 euros d’amende si vous arrivez 40 minutes avant le décollage de l’avion

Cette amende est inscrite dans les conditions générales d’utilisation (article 6) et aurait pu passer inaperçu si le média Dublin Live n’était pas tombé sur l’information : “Vos bagages enregistrés doivent être déposés au comptoir de dépôt des bagages au plus tard 40 minutes avant l’heure de départ prévue. Les comptoirs de dépôt de bagages ouvrent deux heures avant l’heure de départ prévue. Les comptoirs d’enregistrement ferment strictement 40 minutes avant l’heure de départ prévue, sauf avis contraire avant le départ du vol”. La compagnie cherche à réduire les retards dus aux passagers qui ne sont pas ponctuels.

De plus, si vous ratez votre vol et que vous cherchez à prendre le vol suivant dans l’heure, il vous en coûtera également une pénalité de 100 euros. Et si vous ratez votre vol, sachez qu’il n’y a pas de politique de remboursement chez Ryanair.

Autre future nouveauté chez Ryanair qui risque de faire grincer des dents, les personnes réfractaires au tout-numérique, les passagers devront passer au billet dématérialisé à présenter sur leur smartphone. Ceux qui préfèrent le billet physique devront s’acquitter de 55 euros supplémentaires.

Et si en plus, votre compagnie aérienne vous demande un supplément à cause de la taxe Chirac (TSBA) augmentée suite à l’adoption de la Loi de Finance 2025, votre prochain billet d’avion risque de vous coûter encore plus cher !