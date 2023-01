Les radars qui scannent le nombre de passagers en voiture arrivent sur nos routes

Un nouveau type de radar s’apprête à faire son apparition sur les abords des grands axes routiers de la métropole lyonnaise, l’A6 et l’A7 : les radars thermiques. Ils seront voués à détecter si deux adultes sont bien assis à l’avant d’un véhicule afin de respecter la bande dédiée au covoiturage.

Mises en service le 21 décembre à Lyon des voies de covoiturage actives les jours de semaine © Julien Verchère

Alors que des radars anti-pollution seront installés dans les zones à faibles émissions dès juin 2024, la majorité écologiste de la Métropole de Lyon vient d’annoncer l’arrivée de radars thermiques sur l’A6 et l’A7. Ils seront capables de calculer le nombre de personnes qui se trouvent au sein d’une voiture afin de vérifier que les conducteurs situés sur la voie réservée au covoiturage ne soient pas seuls.

Un nouveau type de radar arrive en France : de quoi s’agit-il ?

L’annonce provient initialement de Jean-François Kolhaas, vice-président en charge des Déplacements pour le Grand Lyon. À Lyon, aux abords des autoroutes A6 et A7, un petit panneau en forme de losange à gauche impose aux conducteurs de transporter au moins un passager supplémentaire. Seuls les taxis, les bus express 15E et les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 0 avec un seul passager ont également le droit d’y circuler.

Le souci, c’est que la plupart des véhicules pratiquant ces portions n’embarquent pas de passagers en plus. Ces nouveaux radars « thermiques » auront donc pour but de vérifier que les véhicules roulant sur la voie de covoiturage transportent bel et bien plusieurs personnes.

Jean-François Kolhaas indique qu’ils seront initialement capables de détecter si deux adultes sont assis à l’avant d’un véhicule, et ce, même si ses vitres sont teintées. Repérer un bébé dans un siège enfant ne sera a priori pas possible.

« Les radars ne sont jamais efficaces à 100 %, mais l’État les homologue lorsque la marge d’erreur est inférieure à 4 %, soit à partir de 96 % » relativise toutefois M. Kolhaas. L’État ne s’est pas encore avancé sur la date de déploiement de ces radars sur le reste du territoire.

Source : Le Figaro