Les références à Top Gun punies d’une amende à l’école de l’US Navy

Sorti le 25 mai dernier, Top Gun 2 a suscité des avis très élogieux du côté de la presse spécialisée même si certains estiment qu’il n’aura jamais le même rayonnement que le premier film de 1986. Un véritable classique qui avait propulsé Tom Cruise sur le devant de la scène. Le film se déroule notamment dans l’école d’aviation de l’US Navy (Naval Fighter Weapons School) que l’on connaît sous le nom de Top Gun.

Basée à la Naval Air Station Fallon dans le Nevada, cette formation d’élite accueille les futurs pilotes de la marine américaine qui y font leurs dents. Et si celle-ci est communément appelée Top Gun, les étudiants n’ont pas le droit de faire des références au film culte de Tony Scott. Ancien pilote de chasse et instructeur, Guy Snodgrass en explique les raisons dans son livre TOPGUN’S TOP 10: Leadership Lessons from the Cockpit sorti en 2020.

Si un étudiant fait référence à Top Gun, il sera sanctionné d’une amende 5 dollars. On peut supposer que les instructeurs en ont eu marre d’entendre constamment des allusions au film d’aviation. Mais la véritable raison est bien plus profonde. Cette interdiction vise à renforcer le professionnalisme des aspirants. Car même si plusieurs instructeurs de l’école ont collaboré avec la production pour rendre le film réaliste, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une fiction.

Top Gun : une amende pour marquer la différence entre fiction et réalité

À l’inverse, les aspirants pilotes de la Naval Fighter Weapons School devront effectuer des missions bien réelles dans les cieux nationaux et internationaux, là où il n’y a pas de place pour l’erreur. Afin de devenir les meilleurs, ils doivent donc prendre leur formation très au sérieux. Et éviter par conséquent de s’imaginer dans un film. Comme l’explique Snodgrass, Top Gun a toutefois suscité de nombreuses vocations si bien qu’il trotte forcément dans la tête des étudiants. « Je pense qu’à un moment donné, nous avons tous été condamnés à une amende », avoue ainsi le pilote.

Pour l’anecdote, la Marine a collaboré de près avec le réalisateur Joseph Kosinski pour le second opus. Elle a même accordé une autorisation spéciale pour une scène de Top Gun : Maverick.

