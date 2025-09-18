Les robots bientôt dans nos cabinets dentaires

Un jour proche, vos dents pourraient être soignées non pas par un dentiste humain, mais par un robot.

Aurez-vous confiance à un robot pour soigner vos dents ?

Aux États-Unis, la société Perceptive a déjà mis au point un robot dentiste. Celui-ci est capable de poser une couronne en seulement 15 minutes, alors qu’un dentiste humain met environ deux heures pour le même soin. Le processus commence par un scanner 3D complet de la bouche. Le robot analyse ensuite les dents, repère les caries, cartographie les nerfs, puis lance l’intervention avec une précision impressionnante.

Ses bras mécaniques, équipés d’outils miniatures, s’adaptent même aux petits mouvements du patient. Les gestes sont fins, les incisions réduites, et la récupération est plus rapide. D’après les premiers résultats, la qualité des soins est excellente et la durée de vie des couronnes posées est plus longue que la moyenne.

Les robots peuvent combler un manque de dentistes

En France, on compte environ 57 dentistes pour 100 000 habitants, un chiffre inférieur de 20 % à la moyenne européenne. Cela explique pourquoi certaines régions manquent cruellement de praticiens. Les robots pourraient donc jouer un rôle important pour assurer un meilleur accès aux soins, surtout dans les zones où il est difficile de trouver un dentiste disponible.

Cependant, tout le monde ne sera pas prêt à confier sa bouche à une machine. L’idée de se faire opérer par un robot peut effrayer, même si, en réalité, ces appareils ne se fatiguent jamais, ne tremblent pas et commettent moins d’erreurs que les humains. C’est une barrière psychologique semblable à celle que l’on retrouve avec les voitures autonomes.

Si les essais en cours continuent de donner de bons résultats, il est probable que ces robots trouvent leur place dans les cabinets dentaires du futur. Ils offriraient un mélange intéressant : efficacité, rapidité et sécurité, tout en améliorant l’accès aux soins dans les zones où les dentistes manquent.

Les prochaines années diront si les patients sont prêts à franchir le pas. Mais une chose est certaine : la robotique est en train de s’imposer aussi dans le domaine médical, et la dentisterie n’échappera pas à cette révolution.

