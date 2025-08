Les robots ressentent mieux que nous ? Ce n’est plus de la science-fiction

Les robots s’approchent chaque jour de la capacité à comprendre et à interagir avec leur entourage comme le ferait un humain. Une innovation vient de renforcer cette évolution : un tissu intelligent plus rapide que la peau humaine.

Crédit : Rawpixel.com / Freepik

Robots ultra-sensibles : la technologie dépasse les capacités humaines

Des chercheurs de l’Université de Buffalo viennent de franchir une nouvelle étape dans le domaine des technologies robotiques. Ils ont mis au point un tissu électronique capable de détecter les contacts et les mouvements avec une vitesse dépassant celle des récepteurs tactiles humains.

Le secret de cette innovation réside dans un phénomène appelé effet tribovoltaïque. Ce principe repose sur la production d’un courant continu lorsque deux matériaux entrent en friction. Ce système a été intégré dans un capteur souple, monté sur des doigts robotiques réalisés en impression 3D. Relié à une pince conçue par la même équipe. L’ensemble a prouvé sa rapidité d’exécution avec un temps de réponse de seulement 0,76 milliseconde. À titre de comparaison, la peau humaine réagit entre 1 et 50 millisecondes.

En quoi cette découverte est-elle utile ?

Cette sensibilité permet au robot d’ajuster instantanément sa prise lorsqu’un objet commence à glisser. Lors d’une démonstration, les chercheurs ont tenté de retirer un poids de la pince. Le capteur a immédiatement détecté le mouvement et ajusté la force de préhension sans abîmer l’objet. Ce comportement, proche de celui de la main humaine, marque une avancée importante dans la précision des gestes robotisés.

Selon les chercheurs, ce capteur souple peut non seulement détecter la pression, mais aussi les micro-glissements et les changements subtils de position. Cela ouvre la voie à des applications très diverses. Par exemple, dans la chirurgie assistée par robot, il pourrait améliorer la précision des gestes. Dans les prothèses, il offrirait à l’utilisateur une meilleure sensation de toucher et un contrôle plus naturel.

Dans les usines, ce type de capteur permettrait aux robots de travailler plus facilement avec les humains, en accomplissant des tâches délicates comme l’assemblage et l’emballage de produits. Grâce à sa grande flexibilité, il peut être adapté à différentes plateformes, qu’elles soient fixes ou mobiles.

L’équipe souhaite désormais intégrer des techniques d’intelligence artificielle, comme l’apprentissage par renforcement, pour améliorer encore les capacités d’adaptation du robot.

Source : HelloBiz

A lire aussi > EPFL dévoile EleBot, un robot éléphant qui bouge comme un vrai

La Chine dévoile le premier robot humanoïde à autonomie énergétique totale