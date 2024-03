Des caméras anti-somnolence seront bientôt obligatoires dans nos voitures

Afin d’empêcher la somnolence et la distraction au volant, l’UE va imposer aux constructeurs d’installer des caméras. Elles auront pour mission de repérer les signes avant-coureurs et de remettre le conducteur dans le droit chemin. Ce dispositif sera obligatoire sur les toutes les nouvelles voitures produites à partir du 7 juillet prochain.

© Envato

Dans les Tesla, la caméra intérieure est capable de détecter les signes de somnolence du conducteur et de faire sonner une alerte le cas échéant. Une option facultative qui va bientôt devenir obligatoire dans l’Union européenne sur les nouvelles voitures. Dans quelques mois, les modèles fraîchement homologués devront être équipés d’un système à même de surveiller le conducteur.

Cette réglementation européenne, nommée General Safety Regulation 2, s’appliquera dès le 7 juillet prochain. Elle sera donc imposée sur les nouvelles voitures. Voici quand l’alerte retentira :

Si le conducteur ne regarde plus la route pendant plus de 3,5 secondes lorsqu’il roule à plus de 50km/h.

Si le conducteur ne regarde pas la route pendant plus de 6 secondes lorsqu’il roule entre 20 et 50 km/h.

Une caméra embarquée dans les voitures pour fliquer les conducteurs somnolents et distraits

Le système devra fonctionner le jour et la nuit. La détection devra être fonctionnelle même si le conducteur porte une casquette, des lunettes de soleil ou des faux-cils. Reste à savoir quelles formes prendront les messages d’alerte. Seront-ils sonores et visuels ? Inciteront-ils le conducteur à faire une pause ? Gagneront-ils en intensité si l’usager récidive ? Autant de questions qui devraient s’éclaircir avant l’été.

Depuis l’été 2022, il existe déjà des systèmes de détection dans de rares modèles. Des capteurs qui se nichent sur le volant ou dans d’autres pans de l’habitacle. Ils permettent de détecter des signes de distraction avant-coureurs “en fonction des mouvements du volant, de la manière de maintenir la direction du véhicule”, précise à BFMTV Ayla Vanden Driessche, en charge des systèmes d’aide à la conduite chez Forvia.

Cette évolution réglementaire va toutefois rendre ces dispositifs obligatoires sur les nouveaux véhicules. Et les caméras offriront une détection plus précise, analysant notamment “le taux de fermeture des paupières ou le clignement des yeux”. L’UE cherche ici à réduire le nombre d’accidents sur les routes. Comme le rappelle le gouvernement français, un accident mortel sur trois est lié à la somnolence sur l’autoroute. Autre chiffre parlant : le risque d’accident est 8 fois plus important quand vous êtes somnolent.

Si les caméras intérieures seront bientôt imposées dans l’habitacle des nouveaux modèles, sachez que vous pouvez aussi prendre l’initiative d’installer une dashcam sur votre voiture. Un dispositif qui s’avère particulièrement utile en cas d’accident et de litige.