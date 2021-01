LG Display : un téléviseur OLED transparent de 55 pouces qui se met au pied du lit

C’est le jour J. Le CES 2021 virtuel débute aujourd’hui jusqu’au 14 janvier. La conférence de LG Display est prévue cet après-midi à 14h, heure française. La société sud-coréenne va présenter toutes ses innovations en termes de téléviseurs jusque dans les moindres détails. Nous vous avions déjà présenté le téléviseur OLED transparent de 55 pouces pour équiper les bars à sushis et ainsi servir en quelque sorte de barrière hygiénique entre le chef et les clients. D’ailleurs, une TV OLED pliante de 48 pouces pour le gaming qui produit du son sans haut-parleurs sera elle aussi présentée par LG.

Le téléviseur OLED transparent de LG se met au pied du lit – Crédit : Engadget / LG Display

LG a également annoncé le même téléviseur dans un métro pour remplacer les vitres traditionnelles tout en affichant des informations essentielles pour les voyageurs. De plus, nous vous avons déjà évoqué ce téléviseur pour une utilisation à domicile et plus particulièrement dans la chambre, mais nous avons enfin les images du produit en démonstration.

Le téléviseur OLED peut être déployé complètement ou partiellement

En attendant la conférence, nos confrères de Engadget viennent de partager sur YouTube une vidéo dévoilant le showroom de LG pour ce CES 2021. LG Display a démontré l’utilisation de son téléviseur OLED transparent de 55 pouces dans une maison connectée afin de transformer un lit classique en « smart bed », ou lit connecté. Le téléviseur est placé dans une sorte de boîtier à roulettes qui peut être mis au pied du lit. L’utilisateur peut alors déployer ou ranger le téléviseur avec un bouton. Quand le téléviseur est rangé, une sorte de notch comme sur les smartphones permet de voir en continu les informations essentielles comme l’heure, la date, etc.

Le téléviseur OLED de LG est transparent à 40%. Cela signifie que l’utilisateur voit au travers de l’écran ce qu’il y a dans la chambre ou la pièce de la maison dans laquelle se situe le téléviseur. D’ailleurs, LG a également expliqué que l’écran peut se déployer partiellement. L’utilisateur a alors accès à des informations comme la qualité de l’air, les données du sommeil, la playlist en cours de lecture, etc. De plus, LG Display a précisé que le téléviseur OLED a des haut-parleurs intégrés, mais nous n’avons pas encore plus de détails.

Pour le moment, il est impossible de savoir si LG va commercialiser ce prototype de téléviseur à roulettes pour mettre au pied du lit. S’il le fait, le téléviseur OLED transparent de 55 pouces sera probablement déployé dans les chambres d’hôtels de luxe, du moins dans un premier temps. En attendant, si vous avez prévu de vous offrir une nouvelle TV, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs modèles pour vous aider à choisir.

Source : The Verge