L’IA de Meta veut devenir cet ami qui vous veut du bien et qui se souvient de tout

La clé pour une IA efficace, au-delà de ses capacités à vous répondre rapidement et avec des informations pertinentes, c’est sa capacité à s’adapter à votre profil en particulier et à personnaliser les réponses qu’il va vous proposer.

C’est l’approche choisie par Meta qui veut que son IA (le LLM open source Llama) soit présente sur toutes ses plates-formes (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp), mais surtout qu’elle se souvienne de tout ce qui vous concerne en particulier grâce à une nouvelle fonctionnalité baptisée Memory Boost.

L’IA de Meta proposera des recommandations hyper-personnalisées

Pour cela, elle va mémoriser toutes les conversations privées que vous aurez avec elle auxquelles s’ajouteront certains détails tirés de vos profils sur les différentes plates-formes connectées. En revanche, les conversations de groupe seront exclues de sa mémoire.

Ainsi, plus besoin d’aller sur ChatGPT ou Gemini pour obtenir des idées pour vos prochaines vacances, vous pourrez obtenir la réponse sans sortir d’Instagram. Mais surtout les suggestions devraient parfaitement correspondre à vos goûts puisque l’IA de Meta saura que vous ne prenez pas l’avion, que vous habitez Lyon, que vous avez des enfants en bas âges et que vous adorez les pizzas et ainsi vous proposez des destinations pertinentes.

Cette volonté de rendre l’IA omniprésente n’est pas propre à Meta. Comme les autres géants de la technologie, l’entreprise cherche à intégrer l’IA de manière fluide dans votre quotidien. Ainsi, Samsung qui a voulu une intégration très poussée de l’IA dans son tout nouveau Galaxy S25 qui peut vous aider à gérer votre agenda et vous dire à quelle heure partir pour ne pas être en retard à votre rendez-vous, par exemple.

Dans l’immédiat, la fonction Memory Boost de Meta sera réservée aux États-Unis et au Canada. Elle pourrait bien évidemment s’étendre à l’Europe, sous réserve de respecter les règles du RGPD.

Bien entendu, ce niveau de personnalisation n’est pas entièrement nouveau. Meta perfectionne l’art des recommandations basées sur l’IA depuis des années et avait déjà intégré des agents conversationnels partout sur Facebook, Instagram… Ce qui fait la différence, c’est la capacité de l’assistant à combiner des informations provenant de plusieurs sources, notamment votre historique de chat, votre profil et vos habitudes de visionnage, afin de vous proposer quelque chose de pertinent.

Meta a prévu des garde-fous et vous aurez la possibilité d’aller effacer certaines des données vous concernant si vous le souhaitez. Mais comment ne pas imaginer qu’un niveau de connaissance aussi fin de votre profil ne s’accompagne pas d’un ciblage publicitaire de plus en plus précis sans parler de vos inclinaisons politiques ou de vos engagements personnels. Reste à savoir si Meta fera un bon usage de tout ça.