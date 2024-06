Soldes été 2024 Xiaomi : voici les bons plans à ne pas rater

À l’occasion des soldes d’été 2024, de nombreuses enseignes et marques pratiquent des remises avantageuses sur un grand nombre de produits. C’est également le cas de Xiaomi. Nous avons réuni les offres qui valent le plus le coup sur le site de la firme chinoise.

Envie d’un nouveau smartphone ou d’une trottinette électrique ? Jusqu’au 7 juillet, Xiaomi vous fait profiter d’offres avantageuses sur une multitude de produits, pour les soldes d’été 2024. Afin de vous aider à faire le plein de bonnes affaires, nous avons réuni les meilleures offres dans cette sélection.

🔥 Les meilleures offres Xiaomi pour les soldes d’été 2024

Smartphones et tablettes

Objets connectés

Poco F6 Pro (12 Go / 256 Go) à 479,90 €

Le Xiaomi Poco F6 Pro dans sa version 12 Go de RAM + 256 Go de stockage est actuellement disponible au prix de 479,90 € sur le site de Xiaomi. Le smartphone est habituellement proposé à 579,90 €. Vous bénéficiez ainsi de 100 € de remise immédiate. En prime, le constructeur vous offre une montre connectée Redmi Watch 3 Active d’une valeur de 49,90 €.

Proposé sous la barre des 500 €, ce smartphone affiche un excellent rapport qualité/prix. Il assure notamment d’excellentes performances, que cela soit en multitâche ou en gaming, grâce à son SoC Snapdragon 8 Gen 2. La qualité d’affichage est également au rendez-vous avec son écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces. Le Poco F6 Pro compte par ailleurs sur un triple appareil photo dorsal, avec un capteur principal de 50 Mpx. Bien que les photos délivrées par le smartphone ne soient pas au niveau de la concurrence, ce dernier assure toutefois un rendu convenable dans la majorité des situations. Enfin et malgré une autonomie en retrait, le téléphone compte sur un chargeur de 120 W, qui assure une recharge express en une trentaine de minutes.

Xiaomi 13T Pro (12 Go / 512 Go) à 799,90 €

Le Xiaomi 13T Pro avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est actuellement proposé à 799,90 €, au lieu de 899,90 €, soit une remise immédiate de 100 €. En plus de cela, la marque vous offre une montre connectée Xiaomi Watch 2, d’une valeur de 199,99 €. Ce smartphone haut de gamme est une version allégée du Xiaomi 13 Pro. Il propose une belle fiche technique à un prix plus doux. Le terminal chinois délivre une belle expérience d’affichage avec son écran AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces.

Il offre par ailleurs une expérience fluide dans tous les usages grâce à son SoC Mediatek Dimensity 9200+. Le 13T Pro dispose par ailleurs de bonnes aptitudes en photo. Il peut compter pour ce faire sur un triple capteur arrière estampillé Leica. L’autonomie du smartphone n’est quant à elle pas très convaincante, malgré une batterie de 5000 mAh. Heureusement, il ne lui faut qu’une vingtaine de minutes pour retrouver toute son endurance, grâce à son chargeur de 120 W. Enfin, le téléphone chinois est certifié IP68.

Electric Scooter 3 Lite à 249 €

L’Electric Scooter 3 Lite est la trottinette électrique idéale pour les petits budgets. En ce moment, elle profite d’une remise immédiate de 200 € sur le site de Xiaomi, puisqu’elle est proposée à 249 €, au lieu de 449 €. Avec sa vitesse maximale de 25 km/h et son autonomie de 20 km, il s’agit d’un modèle adapté pour les petits trajets en ville. Elle dispose de surcroît d’un format compact, et d’un châssis en aluminium, qui lui permet d’afficher un poids de seulement 13 kg. De plus, elle peut être pliée facilement. Grâce à sa puissance de 300 W, elle peut assumer des pentes à 14 %. Elle est par ailleurs équipée d’un double système de freinage et d’un régulateur de vitesse, pour plus de commodité.

