iPhone 14 : changer la batterie va vous coûter un bras

En plus du prix de ses nouveaux flagships, Apple a gonflé ses frais de réparation. Faire changer la batterie de l’iPhone 14 coûtera bien plus cher que sur les anciennes générations.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max – Crédit : Apple



Trois modèles d’iPhone 14 ont des batteries avec une capacité accrue par rapport à la génération précédente. Seul l’iPhone 14 Pro Max a une capacité légèrement plus faible (par rapport à l’iPhone 13 Pro Max). Tous sont censés tenir le coup au moins une journée, selon la promesse d’Apple. En cas de pépin sur le long terme, sachez en tout cas qu’il faudra investir plus de deniers qu’à l’accoutumée pour faire remplacer la batterie.

Sur la page d’assistance de la pomme croquée, il est possible de faire une estimation pour connaître le coût du changement d’une batterie. Et les données sont disponibles pour l’iPhone 14 et ses congénères. Dans nos contrées, il faudra débourser 119 euros pour obtenir le remplacement de sa batterie. Pour les modèles antérieurs comme les iPhone 12 et 13, un tel service coûtait « seulement » 75 euros.

Réparations d’iPhone 14 : Apple gonfle ses tarifs

Une vive augmentation pour les usagers déjà échaudés par la hausse du prix de l’ensemble de la gamme d’iPhone 14 . D’ailleurs, un benchmark de l’iPhone 14 Pro révèle qu’il est à peine plus puissant que l’iPhone 13 Pro. Alors qu’il coûte 170 euros de plus que ce dernier…

Pour en revenir aux réparations plus onéreuses, d’autres ont également eu le droit à un gonflement de leurs tarifs. Notamment du côté de l’iPhone 14 Pro Max pour qui le remplacement d’un écran fissuré coûte 489 euros. À titre de comparaison, c’est 84 euros de plus que pour l’iPhone 13 Pro Max. N’hésitez à faire un tour sur la page SAV d’Apple pour simuler les prix de certaines réparations et vous rendre compte par vous-même des hausses pratiquées par la Pomme.

Pour rappel, ces frais s’appliquent uniquement sur les réparations non-couvertes par la garantie. Si vous avez souscrit l’assurance AppleCare+, vous pouvez par ailleurs bénéficier de tarifs préférentiels sur le service de dépannage.