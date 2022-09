iPhone 14 : tous les modèles ont une plus grande batterie, sauf l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 a une meilleure autonomie que l’iPhone 13, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il a une plus grande batterie. En effet, l’iPhone 14 Pro Max a une plus petite batterie que son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro Max.

Lors de la keynote de la semaine dernière, Apple a présenté le nouvel iPhone 14 et les quatre modèles disponibles avec les améliorations qu’ils apportent. Il n’a cependant pas encore révélé les capacités des batteries. Le site indique seulement l’autonomie maximale de chaque modèle sur le papier : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max – Crédit : Apple

L’iPhone 14 Plus promet jusqu’à 26h d’autonomie en lecture vidéo contre 20h pour l’iPhone 14. Pour les deux modèles haut de gamme, l’iPhone 14 Pro Max annonce jusqu’à 29h en lecture vidéo contre 23h pour l’iPhone 14 Pro. En conditions normales d’utilisation, Apple a confirmé que les quatre modèles tiendront la journée, sans donner plus de précisions. Nous connaissons désormais les capacités officielles des batteries des iPhone 14. Ces informations ont été obtenues par MacRumors auprès d’une base de données réglementaires chinoise.

L’iPhone 14 Pro Max a une batterie plus petite que l’iPhone 13 Pro Max

Sur les quatre modèles de l’iPhone 14, trois d’entre eux ont une batterie plus grande que celle de leur prédécesseur. L’iPhone 14 Pro Max est le seul à avoir une batterie plus petite même si Apple promet presque 30h d’autonomie en lecture vidéo. Voici les capacités des batteries :

iPhone 14 : 3 279 mAh ;

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh ;

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh ;

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh.

À titre de comparaison, celles de l’iPhone 13 sont les suivantes :

iPhone 13 mini : 2 406 mAh ;

iPhone 13 : 3 227 mAh ;

iPhone 13 Pro : 3 095 mAh ;

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh.

L’iPhone 14 Pro Max a donc une batterie plus petite que celle de l’iPhone 13 Pro Max, mais cette légère différence de mAh n’aura pas d’impact. Au contraire, tous les modèles de l’iPhone 14 ont une meilleure autonomie. En fait, l’iPhone 14 Pro Max compte tout simplement sur une meilleure optimisation d’iOS pour ne pas perdre en autonomie avec une batterie plus petite. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre comparaison des spécifications entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro.

Pour rappel, les précommandes de l’iPhone 14 sont déjà ouvertes depuis la semaine dernière. L’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront tous les trois disponibles à partir du 16 septembre. Il faudra patienter jusqu’au 7 octobre pour avoir l’iPhone 14 Plus.

Source : MacRumors