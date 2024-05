Apple : les MacBook et iPhone pliables arriveraient dès 2025, adieu les écrans figés

Après des années d’attente, Apple cède enfin à la tendance du pliable ! Selon les analystes, la firme de Cupertino devrait commercialiser un MacBook pliable dès fin 2025, suivi d’un iPhone pliable en 2026. Un choix stratégique qui pourrait bien bousculer le marché et offrir aux utilisateurs une expérience inédite.

Concept de MacBook pliable © LunaDisplay

Apple est réputé pour prendre son temps pour innover. Mais selon plusieurs analystes et sources proches de l’entreprise, la firme à la pomme croquée s’apprête à bousculer ses habitudes en entrant de plain-pied sur le marché des appareils pliables.

Apple prévoit de lancer un MacBook pliable fin 2025 et un iPhone pliable en 2026, une première pour la marque

C’est l’analyste Jeff Pu, de Haitong International Securities, qui a mis le feu aux poudres. Dans un rapport consulté par 9to5Mac, il annonce le début de la production en série d’un appareil pliable Apple de 20,3 pouces dès la fin 2025. Ce premier appareil serait, selon d’autres sources, un MacBook pliable, sorte d’hybride entre ordinateur portable et tablette.

Cette information rejoint celle de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International, qui évoquait en mars dernier le développement d’un tel MacBook pliable. Cependant, Kuo anticipait une production en série plus tardive, vers 2027.

Autre son de cloche de Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, connu pour la précision de ses fuites : il penchait pour un appareil pliable d’environ 20 pouces avec une sortie en 2026 ou 2027. Pour l’iPhone, Apple considérerait deux tailles d’écran : 7,9 et 8,3 pouces.

Concept d’iPhone pliable Crédit : #iOS Beta News / YouTube

Autant dire que la fumée s’épaissit autour des projets pliables d’Apple. Le dicton « pas de fumée sans feu » prend tout son sens quand on voit trois analystes aussi réputés converger vers une même idée.

Et ce n’est pas tout : Mark Gurman, journaliste star de Bloomberg et spécialiste d’Apple, abondait déjà dans ce sens en évoquant l’exploration par Apple d’un MacBook/iPad hybride à double écran pliable. Récemment, l’office américain des brevets (USPTO) a même publié une demande de brevet déposée par Apple en octobre dernier. Ce brevet détaille une charnière destinée à un appareil pliable de la marque.

Si ces prédictions se confirment, Apple serait le dernier grand fabricant de téléphones à se lancer sur le marché du pliable. Mais on connaît le perfectionnisme de la marque à la pomme. Mieux vaut attendre un peu plus longtemps pour un produit abouti et premium, n'est-ce pas ?