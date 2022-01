iPhone SE 4 : une fuite dévoile sa taille et sa date de sortie

L’iPhone SE – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Aux dernières nouvelles, l’iPhone SE 3 5G sera présenté au printemps prochain. Bloomberg affirme notamment qu’une keynote sera organisée à cet effet. D’après les rumeurs, il conserverait son format de 4,7 pouces et serait doté d’une puce A15 Bionic. Détail intéressant, il s’appellerait « iPhone SE+ 5G », d’après l’analyste Ross Young qui vient de s’exprimer à son sujet. Une dénomination encore jamais vue du côté de la Pomme. Pour mémoire, la mention « Plus » (et non « +) était jadis l’apanage de ses smartphones imposants avant que la firme privilégie la mention « Max ».

Mais quid de son successeur ? Après avoir évoqué le sujet en avril dernier, l’analyste Ross Young vient de révéler les dernières informations dont il dispose. À l’époque, il anticipait l’arrivée d’un iPhone SE de 6,1 pouces pour 2023. Une version qui serait affublée d’un poinçon plutôt que d’une encoche. Sur Twitter, le fondateur de Display Supply Chain Consultants vient de confirmer que le smartphone devrait sortir « en 2023 plutôt qu’en 2024 ».

iPhone SE 4 : Apple pourrait abandonner le format 4,7 pouces

En revanche, il indique qu’Apple s’oriente plutôt vers une taille d’écran de 5,7 pouces. Un design moins compact qu’à l’accoutumée qui pourrait avoir été choisi suite à l’abandon de la déclinaison « Mini ». C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui avait notamment indiqué qu’Apple prévoyait de faire une croix sur le format 5,4 pouces à partir de l’iPhone 14. Et d’évoquer la sortie d’un modèle d’iPhone 14 grand format plus abordable que l’iPhone 14 Pro

Les utilisateurs préférant un smartphone moins imposant pourront toutefois se rabattre sur l' »iPhone SE 2023″. Avec sa taille supposée de 5,7 pouces, il resterait en dessous des autres iPhone qui devraient démarrer à 6,1 pouces. Malgré le sérieux du leaker, il faut évidemment considérer ces révélations avec prudence. Apple peut encore à tout moment changer son fusil d’épaule tant que la production de masse n’a pas démarré.

