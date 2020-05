Logan : Pourquoi le réalisateur et Hugh Jackman ont décidé de tuer Wolverine ?

Lors d’une récente WatchParty organisée par le site ComicBook, le réalisateur James Mangold a confié aux fans pourquoi il a fait mourir Wolverine dans le film Logan. Cette décision prise avec l’acteur Hugh Jackman, est apparue comme un choix évident.

Crédit : 20th Century Fox

« C’était vraiment Hugh et moi au début. Il semblait logique, que si ce devait être son dernier film, qu’il s’envole à l’horizon ou qu’il meure, qu’il fallait qu’il y ait une sorte de rideau sur son histoire. C’est une hypothèse logique, non ? », confie Mangold. Le réalisateur et l’acteur ont donc estimé que seuls deux choix s’offraient à eux : faire disparaitre Logan vers une contrée et un destin inconnus, ou apporter une fin plus mémorable au personnage.

Logan : la fin d’une légende

Puisque la première option avait déjà été vue dans les précédents films dédiés à Wolverine, le tuer semblait bien plus intéressant et novateur. « La raison pour laquelle le choix était devant nous était qu’on avait besoin de ce sentiment de page qui se tourne. On avait besoin d’un sentiment de fin si on voulait conclure. », explique James Mangold.

Le réalisateur pense que cette triste fin était donc nécessaire, et qu’elle a grandement contribué à l’impact qu’a eu le film auprès des spectateurs. « Même s’il n’offre pas une action aussi flamboyante ou coûteuse que certains autres films, le must du film allait être le fait que ce serait la fin d’une légende. », commente Mangold. Le réalisateur a également évoqué l’importance de Logan en tant « qu’héritage » de toutes les performances de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. L’acteur ne devrait en effet pas reprendre ce rôle dans les prochains films X-Men du MCU, à part peut-être pour de simples caméos. Logan a donc offert une fin parfaite au mutant, et l’accueil critique très positif qu’a reçu le film confirme que la décision de Mangold et Jackman était la bonne.

Logan 2 : si la suite existait, voici la bande-annonce qu’elle aurait

Source : ComicBook