Logitech dévoile son tout premier clavier mécanique pour Mac

Logitech vient de dévoiler une ribambelle de nouveaux produits dédiés au Mac : le K380, la MX Master 3S et le MX Mechanical Mini pour Mac, le premier clavier mécanique de la firme dédié à macOS. Son prix est de 159,99 €. Il est disponible dès aujourd’hui.

MX Mechanical Mini pour Mac © Logitech

Le MX Mechanical Mini de Logitech pour Mac est le premier clavier mécanique de la société dédié au système d’exploitation d’Apple. Comme son nom l’indique, le clavier est une version modifiée du MX Mechanical Mini que Logitech avait sorti plus tôt cette année et que nous avions testé, avec quelques fonctionnalités spécifiques au Mac.

Il fait partie d’un quatuor de nouveaux accessoires Mac que la société a annoncé aujourd’hui, qui comprend également la souris MX Master 3S pour Mac, la souris ergonomique Lift pour Mac et le clavier Bluetooth K380 pour Mac.

Enfin clavier « méca » pour macOS

Les fonctionnalités dédiées à l’OS d’Apple du MX Mechanical Mini pour Mac incluent la suppression des touches Windows et Alt au profit des touches option et cmd de macOS. Parallèlement à sa version gris foncé, il est aussi disponible dans une nouvelle palette de couleurs gris clair qui vise à offrir une esthétique plus cohérente avec la gamme de produits d’Apple. Cependant, il n’y a pas de raccourci pour ouvrir le centre de contrôle de macOS par défaut.

Une autre différence par rapport au MX Mechanical Mini standard est que ses accessoires sont uniquement Bluetooth et ne sont pas livrés avec les dongles USB sans fil de Logitech. Un détail qui a du sens étant donné que les dongles de Logitech n’ont pas encore fait le saut vers l’USB Type-C.

Son prix est de 159,99 € et il est d’ores et déjà disponible chez tous les revendeurs tiers comme LDLC, Amazon, etc.

Comme le MX Mechanical Mini pour Mac, le clavier Bluetooth K380 pour Mac comporte également des touches spécifiques à macOS. Il est disponible dans une nouvelle couleur bleu clair.

Vous pouvez retrouver ces nouveaux produits sur le site de Logitech.