Love, Death & Robots : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

Fincher et Miller remettent enfin le couvert. Après une première saison auréolée de succès, Love, Death & Robots s’apprête à revenir pour une suite déjà très attendue. En explorant la science-fiction sous tous ses aspects, ce projet OVNI se décline en une suite de courts-métrages animés, à la manière d’une anthologie. La nouvelle bande-annonce vient tout juste d’être partagée par la plateforme et le résultat semble prometteur. Entre animation 3D hyper-soignée et folles expérimentations en 2D, cette nouvelle saison promet déjà son lot de (bonnes) surprises.

Love, Death and Robots : la saison 2 se dévoile – Crédit : Netflix

Cerise sur le gâteau : Michael B Jordan sera de la partie, s’invitant dans le programme dans une version numérique plutôt réussie. Et une troisième saison semble d’ores et déjà confirmée par les producteurs.

Que réserve la saison 2 ?

Cette nouvelle mouture reprend les recettes qui ont fait son succès. Entre cartoon et photo-réalisme, cette seconde saison sera supervisée par Jennifer Yuh Nelson. On lui doit notamment le succès de la franchise Kung-Fu Panda. Le mélange des genres sera encore de mise, invitant le spectateur dans une ballade parfois humoristique, horrifique ou bien totalement onirique. Mais le ton général semble pourtant cette fois bien plus contemplatif. Si la première saison avait misé sur un développement parfois très violent, cette nouvelle salve d’épisodes semble plus mesurée et axée sur les sentiments humains.

La musique de ce nouveau trailer est elle aussi totalement nouvelle. Cette fois, la bande-annonce s’offre le titre Reborn de Colin Stetson, mélodie majestueuse empreinte d’une certaine douceur. Ce changement est loin d’être anodin et semble préfigurer une évolution du ton général du programme.

Cette nouvelle saison est attendue sur Netflix pour le 14 mai prochain. Et le troisième volume devrait suivre en 2022. Après avoir été primé aux Emmy Awards, Love, Death & Robots compte bien réitérer l’exploit et gagner de nouveaux adeptes. Les fans attendent beaucoup des nouveaux épisodes, après quelques déceptions parmi les formats proposés dans le premier volume. De nombreux secrets restent encore à percer, car on ne sait toujours pas quels interprètes ont collaboré à cette nouvelle salve de courts-métrages.

Encore quelques semaines de patience donc et nous saurons si Love, Death and Robots saison 2 tient toutes ses promesses. Si le public semble d’ores et déjà au rendez-vous, les fans espèrent que les créatifs auront entendu leurs critiques.

Crédit : Screenrant

