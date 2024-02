M6 va concurrencer TF1+ avec une plateforme de streaming innovante

M6 s’apprête à lancer sa propre plateforme de streaming en réponse à TF1+. Le service gratuit se nommera d’ailleurs M6+ et devrait lui aussi permettre de regarder les programmes du groupe en direct et en replay.

Le début d’année marquait le grand lancement de TF1+. La plateforme de streaming remplace MyTF1 et permet de profiter des programmes de la chaîne en direct et en replay de façon totalement gratuite. TF1+ propose même les anciennes saisons d’émissions cultes comme Koh-Lanta, la Star Academy ou encore Danse avec les stars.

Les fans d’anime peuvent aussi regarder l’intégralité de Naruto sur TF1+. M6 annonce qu’il ne compte pas rester sans rien faire face à cette proposition de son concurrent. Le groupe va lancer sa propre plateforme de streaming prochainement.

M6 prépare le lancement de sa plateforme de streaming pour concurrencer TF1+

Après TF1, M6 aussi va se lancer sur le marché de la SVOD. Dans une interview accordée au Figaro, Nicolas de Tavernost a indiqué son départ de la présidence de la chaîne en avril, mais également l’arrivée prochaine d’une plateforme de streaming. Hasard ou non, elle se nommera… M6+. Le service remplacera 6Play.

La nouvelle concurrente de TF1+ sera aussi gratuite. M6 investira “jusqu’à 100 millions d’euros” dans le streaming sur les quatre prochaines années. « Nos objectifs sont clairs : doubler a minima la consommation sur la plateforme avec 1 milliard d’heures consommées et tripler les revenus streaming pour atteindre 200 millions d’euros à horizon 2028 », détaille Nicolas de Tavernost au Figaro.

M6+ devrait proposer des contenus en replay et en direct des chaînes gratuites du groupe, à savoir M6, W9, 6ter et Gulli. Comme TF1+, la plateforme pourrait ajouter d’anciennes saisons de programmes cultes à son catalogue, comme L’amour est dans le pré, Top chef ou La France a un incroyable talent. M6+ comptera certainement sur de nombreux films et séries pour attirer le public. Le service promet aussi des fonctionnalités innovantes.

Le groupe français en dira davantage sur M6+ le 6 mars prochain, annonce Nicolas de Tavernost, qui quittera ses fonctions le 23 avril prochain et passera le relais à David Larramendy, actuel dirigeant du département publicité.

M6 espère probablement plus de succès à M6+ qu’à Salto, la plateforme de streaming conçue avec TF1 et France Télévisions disparue en mars 2023 après moins de quatre ans d’existence.