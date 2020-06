MacOS 11.0 Big Sur remplace Mac OS X après deux décennies de service

C’est une nouvelle qui était attendue et qui a été rendue officielle par Apple. Les utilisateurs d’ordinateurs exploités sous Mac OS X vont devoir effectuer la mise à jour vers la nouvelle version 11.0.

C’est en 2000 qu’Apple avait proposé une version Beta Mac OS X en remplacement de la version 9 qui était en service depuis 1984. La mise en service de Mac OS X faisait alors entrer le monde informatique dans une nouvelle ère.

Vingt ans de mises à jour de Mac OS X et d’évolution de ses ordinateurs

Tout au long de l’exploitation de Mac OS X, un grand nombre de versions du système se seront succédées, faisant toujours plus le succès d’Apple qui n’a cessé de prospérer. Au début de Mac OS X, les mises à jour se faisaient de façon assez sporadique jusqu’à la série de mises à jour sous le nom de code « Big Cat » : Tiger, Jaguar, Lion, Leopard, etc. Mais ces mises à jour du système d’exploitation étaient payantes et non disponibles en téléchargement gratuit.

Mac OS X a également traversé les générations d’ordinateurs en passant par les iMac, iBook et MacBook jusqu’à l’apparition des processeurs Intel en 2005. C’est à partir de cette année-là qu’Apple a commencé à sortir des ordinateurs ultra-fins, les très coûteux MacBook Air et MacBook Pro. A partir de 2013, les mises à jour sont redevenues gratuites avec Mac OS X Mavericks.

Une génération de macOS 11 pour combien de temps avant macOS 12 ?

Ce passage à macOS 11.0 est presque une surprise pour Apple qui semblait s’être habitué à toujours rester avec Mac OS X comme fleuron et marque de fabrique pour ses logiciels. C’est comme pour Microsoft qui, avec Windows 10, a déclaré en 2015 que cette version pourrait bien être la « version finale de Windows ».

Désormais, il appartient à chacun d’imaginer ce que sera le futur de macOS. Certains vont imaginer que macOS 12 pourra remplacer macOS 11 après un an. D’autres imagineront que nous entrons dans une nouvelle ère de plusieurs décennies avec des mises à jour se succédant, de 11.0, 11.1, 11.2, etc. Après avoir ravi des générations d’utilisateurs de Mac avec son système d’exploitation OS X et ses logiciels innovants, il serait intéressant de voir ce qu’Apple nous réserve comme nouveautés dans les années à venir avec macOS 11.

