Apple : vers l’abandon des processeurs Intel dans les Mac et MacBook

Apple devrait profiter de la WWDC 2020 pour annoncer un changement majeur sur ses Mac et Macbooks : ceux-ci devraient passer de l’architecture x86 d’Intel à l’architecture ARM, que l’on trouve déjà dans les processeurs qu’Apple utilise dans ses tablettes et smartphones.

Par le passé, Apple a plusieurs fois changé de fabricant de microprocesseurs pour ses produits, avec à chaque fois une différence au niveau de l’architecture CPU. Ainsi, le constructeur est passé des 68K de Motorola aux PowerPC d’IBM dans les années 90. Plus récemment, Apple a annoncé en juin 2005 la transition sur un an de l’architecture PowerPC vers le x86 d’Intel, justifiant cette décision par un meilleur rapport performances par watt.

Les premiers processeurs ARM d’Apple pourraient équiper les Mac dès 2021

Adieu x86, bonjour ARM

C’est peut-être, au moins partiellement, la même raison qui pousse depuis de nombreux mois le constructeur à réfléchir à abandonner l’architecture x86 pour passer à des processeurs sur architecture ARM. Le retard accumulé par Intel dans l’amélioration de ses procédés de gravure et l’absence de gain véritablement sensible au niveau de l’efficacité énergétique (et de la chaleur dégagée) a forcément fait pencher la balance.

Selon le site Bloomberg, Apple pourrait officialiser ce changement d’architecture lors la WWDC 2020 qui se tiendra la semaine du 22 juin prochain. Mais tout ne va pas se faire en quelques jours : la migration devrait prendre de nombreux mois, les premiers Macs basés sur des processeurs sur architecture ARM n’étant pas attendus avant 2021 au mieux. Ce délai permettra de laisser du temps aux développeurs pour eux-mêmes migrer leurs applications du code x86 vers du code ARM. Apple pourrait d’ailleurs reprendre la même recette qu’à l’époque de la transition PowerPC vers x86, c’est à dire permettre aux développeurs de créer des applications « universelles », et/ou mettre à leur disposition un émulateur.

Une transition d’architecture en seulement un an ?

Concrètement, les processeurs en question seraient dérivés des puces équipant déjà les iPhone et iPad. Les premiers Mac sur architecture ARM utiliseront des puces dérivées de l’Apple A14, gravées en 5 nm par TSMC. On s’attend à ce que ce processeur possède au minimum 12 coeurs (huit « Firestorm » rapides et quatre « Icestorm » avec une meilleur efficacité énergétique). Par la suite, c’est la totalité du catalogue d’Apple qui migrera vers l’architecture ARM. Mais les Mac et Macbook continueront tout de même à fonctionner sous macOS et ne basculeront pas vers iPadOS/iOS.

Cette transition sera également l’occasion pour le constructeur d’améliorer les performances graphiques, très moyennes avec les processeurs Intel, voire même profiter de meilleurs performances côté IA.

