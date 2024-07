Votre Mac est-il obsolète ? Voici les modèles qui profiteront pleinement de macOS Sequoia

Crédit : Apple

Pour les Mac, le passage des CPU Intel aux puces Apple Silicon a été un énorme chambardement. Cela s’est vu depuis l’introduction du processeur M1 en 2020. Avec le lancement de macOS Monterey en 2021, certaines fonctionnalités clés nécessitaient un Mac équipé de la puce maison d’Apple. Depuis, le même scénario s’est reproduit avec les versions Ventura et Sonoma.

Forcément, la sortie prochaine de macOS Sequoia à l’automne signifie que certaines fonctionnalités du système d’exploitation ne seront pas disponibles pour les Mac équipés de processeurs Intel. Voici lesquelles.

Apple Intelligence sur macOS Sequoia sera réservé aux puces Apple Silicon

C’est principalement la suite de fonctionnalités Apple Intelligence, également prévue pour iOS 18, qui nécessiteront un Mac doté d’une puce M1 ou plus récente. Grâce à l’IA, il sera par exemple possible de rédiger plus vite, de classer ses mails automatiquement ou encore de hiérarchiser ses notifications. On ignore si les déclarations récentes d’Apple concernant une sortie retardée (voire impossible) des fonctionnalités d’IA de l’iPhone sont valables également pour les Mac.

“iPhone Mirroring” sera en revanche disponible aussi bien pour les ordinateurs équipés en Intel qu’en puces Apple. Pour rappel, ceette fonctionnalité permettra de contrôler votre smartphone directement depuis l’écran de votre Mac.

Tous les PC d’Apple sont passés par la case M1, sauf le Mac Pro. Pour profiter des fonctionnalités de MacOS Sequoida sur l’ordinateur de bureau, il faudra au minimum être équipé de la version M2 Ultra, sortie en 2023.

Certains Mac ne seront tout simplement pas éligibles à macOS Sequoia

Si de nombreux Mac équipés en processeurs Intel pourront installer macOS Sequoia, sans toutefois profiter à fond de ses fonctionnalités, certains modèles seront laissés sur le bas-côté. Comme indiqué par Apple, il faudra être propriétaire d’un Mac datant des années suivantes pour être éligible à la mise à jour :

MacBook Pro : 2018 et plus récent

2018 et plus récent MacBook Air : 2020 et plus récent

2020 et plus récent Mac mini : 2018 et plus récent

2018 et plus récent iMac : 2019 et plus récent

2019 et plus récent iMac Pro : et plus récent

et plus récent Mac Studio : 2022 et plus récent

2022 et plus récent Mac Pro : 2019 et plus récent

Cela signifie donc que toutes les versions plus anciennes de ces appareils devront rester sur la version actuelle du système d’exploitation, macOS Sonoma, ou plus anciennes même. Bien sûr, les futurs ordinateurs équipés en puces M4 seront éligibles.