Mad Max Fury Road : Tom Hardy et Charlize Theron allaient en venir aux mains

Crédit : Warner Bros.

Mad Max Fury Road prépare sa suite pour 2023. Mais le film poursuit toujours ses révélations. Récemment, on apprenait que Tom Hardy et Charlize Theron ne s’entendaient pas sur le tournage. Une information confirmée par les principaux intéressés qui précisent s’être réconciliés depuis. Et dans son livre Blood Sweat & Chrome, Kyle Buchanan en dévoile plus ce conflit passé. On apprend notamment que Charlize Theron avait « une peur bleue » de Tom Hardy à cause d’un comportement agressif.

Une tension palpable sur le plateau après un retard de 3 heures

Crédit : Warner Bros.

C’est en 2015 que les spectateurs découvrent Mad Max Fury Road et pour beaucoup, il s’agit d’un film culte. Mais Charlize Theron et Tom Hardy ne s’entendaient tellement pas qu’ils ont failli en venir aux mains. Mark Goellnicht, opérateur caméra, partage un épisode en particulier dans Blood Sweat & Chrome.

Je me souviens très bien de ce jour-là. L’appel sur le plateau était à 8 heures. Charlize Theron est arrivée à l’heure, s’est assise tout en sachant que Tom Hardy ne serait pas à l’heure malgré la demande. Il est connu pour ne pas être matinal. L’appel était le matin, c’était peine perdue. – Mark Goellnitch

Rick Schamburg, assistant caméra, précise : « J’ignore si c’était un jeu de pouvoir ou pas, mais ça semblait délibéré. Si vous voulez mon avis, Tom Hardy savait que ça énervait Charlize Theron qui est très professionnelle et arrive très tôt ».

Mark Goellnitch reprend ensuite son récit.

11 heures. Elle est assise là avec son maquillage et son costume depuis trois ans. Tom Hardy arrive, il marche tranquillement dans le désert. Elle lui saute dessus et l’engueule : « Donnez une amende de 100 000 dollars pour chaque minute où ce connard retarde l’équipe (…) Quel manque de respect tu as ! ». Et elle avait raison. Elle crie fort, tellement fort qu’il y a du vent. Tom Hardy fonce vers elle et lui dit : « Qu’est-ce que tu viens de dire ? ». – Mark Goellnitch

La productrice envoyée à la rescousse

Suite à ce comportement agressif, Charlize Theron demande une protection. George Miller, le réalisateur, envoie la productrice Denise Di Novi pour gérer la situation et apaiser les tensions.

Dans Blood Sweat & Chrome, Tom Hardy reconnaît ses torts.

Avec le recul, j’étais dépassé. La pression subie était écrasante pour nous deux. Elle avait besoin d’un meilleur partenaire, plus expérimenté. On ne peut pas simuler ça. J’aime penser que maintenant, je suis plus vieux, je pourrais être à la hauteur. – Tom Hardy

Finalement, Tom Hardy et Charlize Theron arriveront à gérer le conflit et la pression redescendra. Aujourd’hui, ces derniers en parlent ouvertement, sans animosité. L’assistant réalisateur de Mad Max Fury Road, Chris O’Hara, ajoute que « c’était deux personnes qui voulaient faire au mieux ».

Source : WGTC